Ceara polish RM 660, 500ml

Curățare intensivă, protecție împotriva intemperiilor într-o singură operație. Zgârieturile fine și urmele sunt eliminate și luminozitatea originală a culorilor este restabilită.

Curățarea și îndepărtarea zgârieturilor, curăță suprafețele vopsite și elimină zgârieturile superficiale. Strălucire și culoare de intensitate mare fără apariția petelor nedorite. Pprotejează vopseaua împotriva factorilor de mediu, razelor UV, murdăriei de pe drum și a sării

Specificații tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (ml) 500
Unitate ambalare (Bucată) 8
Greutate cu ambalaj (kg) 0,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 70 x 70 x 180
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Vopsea vehicul
  • Suprafețe vopsite
Accesorii
Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

