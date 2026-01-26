Detergent auto RM 619, 5l

Agent de curatare cu spumare, usor alcalin, pentru curatarea perfecta a autovehiculului. Ecologic si bland prin excelenta, cu toate suprafetele din plastic sau acoperite cu vopsea.

Specificații tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 5
Unitate ambalare (Bucată) 1
Greutate cu ambalaj (kg) 5,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 190 x 140 x 250
Detergent auto RM 619, 5l
Domenii de intrebuintare
  • Autovehicule
  • Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
Accesorii
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova