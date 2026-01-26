Detergent auto RM 619, 5l
Agent de curatare cu spumare, usor alcalin, pentru curatarea perfecta a autovehiculului. Ecologic si bland prin excelenta, cu toate suprafetele din plastic sau acoperite cu vopsea.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (l)
|5
|Unitate ambalare (Bucată)
|1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|190 x 140 x 250
Masini compatibile
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home *EU
- K 2 Home T150
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home *EU
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition OJ*EU
- K 4 Compact UM Limited Edition *EU
- K 4 Premium
- K 4 Promo Basic Car
- K 4 Universal Edition
- K 5 Basic
- K 5 Basic Car
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set *EU
- K 5 Compact Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Plus
- K 6 Premium
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Plus
- K Mini
- K Mini Plus
- Recipient pentru pulverizat
Domenii de intrebuintare
- Autovehicule
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.