Detergent pentru îndepărtarea insectelor RM 618, 3in1, 500ml

Îndepărtează delicat insectele de pe suprafețele vopsite, grilele radiatorului, oglinzile exterioare și plasticul.

Specificații tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (ml) 500
Unitate ambalare (Bucată) 8
Greutate (kg) 0,5
Greutate cu ambalaj (kg) 0,7
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 70 x 70 x 270
Detergent pentru îndepărtarea insectelor RM 618, 3in1, 500ml
Detergent pentru îndepărtarea insectelor RM 618, 3in1, 500ml
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Suprafețe vopsite
  • Metal
  • Cromat
  • Plastic
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova