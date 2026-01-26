Solutie pentru curatat geamurile auto RM 650, 500ml
Curățarea fără urme a geamurilor și oglinzilor auto. îndepărtează insectele, amprentele și murdăria de pe drum. Cu efect antistatic.
Vedere clară, geamuri și oglinzi fără urme și senzație de ceată. Curățare eficientă, îndepărtează cu ușurință amprentele, petele de grăsime, insectele, murdăria de pe drum si nicotina. Previne murdărirea secundară, efect antistatic pentru o suprafață netedă care respinge murdăria
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (ml)
|500
|Unitate ambalare (Bucată)
|8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|80 x 80 x 250
Masini compatibile
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home *EU
- K 2 Home T150
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home *EU
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition OJ*EU
- K 2 horizontal
- K 2 upright PLUS PROMO (BT)
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Car *EU
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 FJ BB
- K 3 Home T 150
- K 3 Horizontal
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Power Control
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Limited Edition *EU
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Promo Basic Car
- K 4 Universal Edition
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Basic Car
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set *EU
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ BB
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home *EU
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Plus
- K 5 Premium Power Control Black *EU
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Premium
- K 6 Special
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Plus
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- KHB 4-18 Battery
- KHB 4-18 Battery Set
- KHB 6 Battery
- KHB 6 Battery Set
- OC 6-18
- OC 6-18 Premium
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
Domenii de intrebuintare
- Parbriz
- Ferestre și suprafațe din sticlă