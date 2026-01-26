Solutie pentru curatat geamurile auto RM 650, 500ml

Curățarea fără urme a geamurilor și oglinzilor auto. îndepărtează insectele, amprentele și murdăria de pe drum. Cu efect antistatic.

Vedere clară, geamuri și oglinzi fără urme și senzație de ceată. Curățare eficientă, îndepărtează cu ușurință amprentele, petele de grăsime, insectele, murdăria de pe drum si nicotina. Previne murdărirea secundară, efect antistatic pentru o suprafață netedă care respinge murdăria

Specificații tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (ml) 500
Unitate ambalare (Bucată) 8
Greutate cu ambalaj (kg) 0,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 80 x 80 x 250
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Parbriz
  • Ferestre și suprafațe din sticlă
Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

