Solutie Premium pentru curatat jante RM 667** 0,5l, 500ml

Cu putere maximă de curățare și formulă rapidă de acțiune. Ajută la îndepărtarea tuturor tipurilor de murdărie de pe jante. Modificarea culorii indică faptul ca solutia actioneaza.

Putere maximă de curățare și formula rapidă împotriva tuturor murdăriilor, de pe toate tipurile de jante obișnuite. Modificarea inteligentă a culorii indică timpul de lucru activ al solutiei de curățare.

Specificații tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (ml) 500
Unitate ambalare (Bucată) 8
Greutate cu ambalaj (kg) 0,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 70 x 100 x 245
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Jante
Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

