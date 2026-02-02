Detergent universal RM 626, 1l

Curatitor universal puternic (sticla de 1 litru) pentru folosirea aparatului de curatare cu inalta presiune Kärcher din generatia noua (X-Range) cu sistemul conecteaza si curata : Inserare usoara si extragere prin aparatul de curatare cu inalta presiune. Ideal pentru curatarea casei si a gradinii, pentru spalarea masinii si a toate suprafetelor rezistente la apa. Indeparteaza ulei, grasimi si mizerii metalice ingrijind materialul.

Specificații tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 1
Unitate ambalare (Bucată) 6
Greutate (kg) 1
Greutate cu ambalaj (kg) 1,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 100 x 100 x 215
Produs
  • Eliminator activ de murdărie pentru curățarea rapidă și eficientă a uleiurilor, grăsimilor, reziduurilor care conțin minerale și murdăriei de la emisii
  • Sistemul Plug 'n' Clean este cel mai simplu și mai rapid mod de aplicare a agentului de curățare cu ajutorul unui aparat de spălat cu presiune Kärcher
  • Agent de curățare gata pentru utilizare (RTU)
  • Conceput pentru dispozitivele Kärcher cu compatibilitate garantată a materialelor
  • Sticla este fabricată din 100% plastic reciclat
  • Fabricat în Germania
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
  • P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
  • EUH 210 Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere.
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Zone din jurul casei și grădinii
