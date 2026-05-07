RM 610N Șampon natural pentru mașini, 1l

Șamponul auto natural RM 610N curăță eficient și delicat, fiind realizat din 98% ingrediente de origine naturală, atent selectate pentru o îngrijire responsabilă a vehiculului.

Șamponul auto natural RM 610N oferă o soluție pe bază de ingrediente naturale pentru curățarea vehiculelor. Agenții tensioactivi din compoziție sunt de origine vegetală regenerabilă. Pentru o formulă netoxică, prietenoasă cu materialele și utilizatorul, au fost evitate în mod deliberat coloranții adăugați, fosfații și agenții tensioactivi pe bază de ulei mineral. Acest produs 2-în-1 curăță și îngrijește simultan, îndepărtând în mod fiabil murdăria tipică de pe carosabil și oferind un luciu deosebit datorită cerii de orez. Parfumul subtil de lavandă asigură o experiență de curățare plăcută. Șamponul auto garantează performanța de curățare consacrată Kärcher pentru o gamă variată de vehicule, inclusiv autoturisme, rulote, motociclete, bărci și biciclete. Pentru o aplicare comodă, RM 610N poate fi utilizat direct cu toate aparatele de spălat cu presiune Kärcher și generează o spumă densă și uniformă atunci când este folosit împreună cu o duză de spumă. De asemenea, produsul poate fi aplicat și manual.

Specificații tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 1
Unitate ambalare (Bucată) 6
Greutate (kg) 1
Greutate cu ambalaj (kg) 1,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 100 x 100 x 215
Domenii de intrebuintare
  • Autovehicule
