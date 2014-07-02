CarpetPro Cleaner RM 760 Classic oferă profesioniștilor din sectorul curățării clădirilor o pulbere de curățare profundă testată și testată pentru extracția prin pulverizare în două etape. Poate fi folosit cu mașinile noastre de extracție cu pulverizare Puzzi, precum și cu mașinile noastre de curățat covoare pentru a oferi rezultate impresionante de curățare. CarpetPro Cleaner RM 760 Classic îndepărtează în mod fiabil toate uleiurile, grăsimile și murdăria pe bază de minerale de pe covoare și alte pardoseli textile. Formularea sub formă de pulbere o face ușor și sigur de manevrat și precis la dozare, prevenind în același timp reușarea rapidă.