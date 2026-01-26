Detergent concentrat RM 500 pentru curatarea suprafetelor din sticla, 500ml
Pentru curatarea fara urme a suprafetelor din sticla si oglinda. Indeparteaza petele dificil de curatat, precum pelicule de grasime, insecte si depuneri de substante de la poluare.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (ml)
|500
|Unitate ambalare (Bucată)
|8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|65 x 65 x 210
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Geamuri cu grilaj
- Oglinzi
- Mese de sticlă
- Cabine de duș din sticlă