Detergent concentrat RM 500 pentru curatarea suprafetelor din sticla, 500ml

Pentru curatarea fara urme a suprafetelor din sticla si oglinda. Indeparteaza petele dificil de curatat, precum pelicule de grasime, insecte si depuneri de substante de la poluare.

Specificații tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (ml) 500
Unitate ambalare (Bucată) 8
Greutate cu ambalaj (kg) 0,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 65 x 65 x 210
Detergent concentrat RM 500 pentru curatarea suprafetelor din sticla, 500ml
Detergent concentrat RM 500 pentru curatarea suprafetelor din sticla, 500ml
Domenii de intrebuintare
  • Ferestre și suprafațe din sticlă
  • Geamuri cu grilaj
  • Oglinzi
  • Mese de sticlă
  • Cabine de duș din sticlă
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova