Detergent pentru geamuri RM 503 concentrat, 20ml

Solutie pentru curatat geamuri, ambalata in doze practice. Solutia curata fara urme suprafetele netede, rezistente la apa, precum geamuri, ferestre, oglinzi, cabine de dus etc. Ploaia aluneca mai repede si impiedica patarea geamurilor .

Specificații tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (ml) 4 x 20
Unitate ambalare (Bucată) 20
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 225 x 115 x 25
Domenii de intrebuintare
  • Ferestre și suprafațe din sticlă
  • Geamuri cu grilaj
  • Oglinzi
  • Mese de sticlă
  • Cabine de duș din sticlă
