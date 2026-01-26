Pudră de decalcifiere RM 511 6x17g, 17g
Decalcifiere eficientă a aparatelor de curățat cu aburi și a altor dispozitive cu apă fierbinte, cum ar fi ceainicele și mașinile de cafea - pentru o durată lungă de viață și un consum redus de energie.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (g)
|6 x 17
|Unitate ambalare (Bucată)
|15
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|205 x 125 x 20
Domenii de intrebuintare
- Decalcifiant pentru aparatele de curățat cu aburi Kärcher
- Decalcifiant pentru aparate de cafea, fierbătoare etc.