Pudră de decalcifiere RM 511 6x17g, 17g

Decalcifiere eficientă a aparatelor de curățat cu aburi și a altor dispozitive cu apă fierbinte, cum ar fi ceainicele și mașinile de cafea - pentru o durată lungă de viață și un consum redus de energie.

Specificații tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (g) 6 x 17
Unitate ambalare (Bucată) 15
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 205 x 125 x 20
Domenii de intrebuintare
  • Decalcifiant pentru aparatele de curățat cu aburi Kärcher
  • Decalcifiant pentru aparate de cafea, fierbătoare etc.
