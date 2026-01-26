Detergent pardoseală din piatră RM 537,, 500ml

Detergent pentru suprafetele din piatra RM 537 pentru rezultate fără urme pe gresie, piatră și piatră naturală. Îndepărtează eficient și delicat urmele și este potrivit și pentru vinil, PVC și linoleum.

Specificații tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (ml) 500
Unitate ambalare (Bucată) 8
Greutate (kg) 0,5
Greutate cu ambalaj (kg) 0,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 65 x 65 x 210
Domenii de intrebuintare
  • Gresie și faianță
  • Suprafețe din piatră
  • Podele din PVC
  • Podele din linoleu
  • Vinil
