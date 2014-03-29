Apa calda face diferenta

Temperatura mai mare pentru rezultate mai bune

Caldura este un factor important in procesul de curatare. Caldura accelereaza procesele chimice; cu fiecare crestere de 10°C se dubleaza viteza de reactie. daca cresti temperatura cu 20°C maresti viteza de reactie de 4 ori. Uleiurile, grasimea si funinginea se desprind mai repede si le poti inlatura mai usor. Uleiurile si grasimea se dizolva mai repede. O suprafata incalzita se usuca mai repede. In practica, temperaturile mai ridicate de curatare pot reduce timpii de curatare cu pana la 35% – cu rezultate semnificativ mai bune. Prin reducerea volumului de apa, poti obtine o temperatura de pana la 155°C. Combinatia dintre aburul fara minerale si presiune poate inlatura si cea mai persistenta murdarie. Rezultate perfecte chiar si fara substante chimice. Aburul este perfect pentru indepartarea bitumului, a vopselei in general, a depunerilor de funingine, a lichenilor si a algelor.