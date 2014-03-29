Apa calda face diferenta
Curatare eficienta cu inalta presiune. Chiar si mai eficienta cu apa calda. Fata de procedurile de curatare care nu utilizeaza presiune, curatitoarele cu inalta presiune Kärcher ofera avantaje impresionante din punct de vedere al economiei, al rezultatelor obtinute si al impactului asupra mediului. Curatitoarele cu inalta presiune cu incalzire HDS aduc un plus considerabil acestor avantaje impotriva murdariei persistente. Masinile Kärcher HDS sunt in general cea mai buna solutie pentru uleiuri, grasimi si proteine – mai ales cand acestea sunt incrustate.
Avantaj clar oferit de apa calda
Curatitoarele cu inalta presiune cu incalzire pot ridica temperatura apei de la 12°C pana la 155°C. Acest lucru permite reducerea presiunii de operare, a timpului de curatare si a necesarului de detergent. Prin urmare, curatarea cu apa calda va ofera numeroase optiuni pentru optimizarea procesului de curatare, precum si avantaje impresionante.
Rezultate mai bune
Apa calda inmoaie uleiul uscat si grasimea si imbunatateste dizolvarea acestora, facandu-le mai usor de curatat. In industria alimentara, proteinele si grasimea pot fi slabite eficient folosind apa calda.
Consum redus de detergent
Grasimea, uleiul, rasinile, etc. pot fi inlaturate de obicei doar cu apa calda, deci puteti utiliza semnificativ mai putin detergent sau il puteti scoate din schema complet. Pe langa faptul ca este economic, protejeaza mediul si conserva resursele.
Uscare rapida
Suprafetele curatate cu apa calda se usuca mai repede datorita caldurii.
Igiena imbunatatita
Dupa curatarea cu apa calda se inregistreaza o reducere semnificativa a germenilor. De multe ori este de ajuns doar reducerea germenilor fara dezinfectant.
Timp de lucru redus
Apa calda dizolva mai repede grasimea si astfel economisesti pana la 35% din timp. Acest lucru inseamna ca exista numeroase sarcini de curatenie pe care le poti indeplini eficient si economic.
O concluzie clara: Comparatie de cost HD versus HDS.
Costurile pentru achizitionarea si intretinerea unui curatitor cu inalta presiune cu incalzire sunt initial ceva mai mari din cauza arzatorului aditional si a consumului de energie aferent. Daca folosesti apa calda salvezi pana la 35% din timp si obtii rezultate mai bune. In plus, masina HDS elimina de obicei cheltuielile cu detergentii.
Temperatura mai mare pentru rezultate mai bune
Caldura este un factor important in procesul de curatare. Caldura accelereaza procesele chimice; cu fiecare crestere de 10°C se dubleaza viteza de reactie. daca cresti temperatura cu 20°C maresti viteza de reactie de 4 ori. Uleiurile, grasimea si funinginea se desprind mai repede si le poti inlatura mai usor. Uleiurile si grasimea se dizolva mai repede. O suprafata incalzita se usuca mai repede. In practica, temperaturile mai ridicate de curatare pot reduce timpii de curatare cu pana la 35% – cu rezultate semnificativ mai bune. Prin reducerea volumului de apa, poti obtine o temperatura de pana la 155°C. Combinatia dintre aburul fara minerale si presiune poate inlatura si cea mai persistenta murdarie. Rezultate perfecte chiar si fara substante chimice. Aburul este perfect pentru indepartarea bitumului, a vopselei in general, a depunerilor de funingine, a lichenilor si a algelor.
Performanta nu depinde de clasa.
Eficienta este in principal rezultatul unei potriviri perfecte dintre putere si sarcina de efectuat. Curatitoarele cu inalta presiune cu incalzire Kärcher sunt disponibile pe mai multe clase de performanta, pentru ca dumneavoastra sa puteti alege aparatul perfect pentru fiecare scop si operator.
Kärcher HDS-U clasa de curatitoare cu inalta presiune verticale
Aparate robuste cu randamente ridicate, cu mobilitate maxima pentru uz ocazional in diferite locatii: usor de manevrat si transportat:
Kärcher HDS-C clasa de curatitoare cu inalta presiune compacte
Curatitoare cu inalta presiune mobile pentru locatii ce se schimba frecvent: usor de transportat in ciuda puterii ridicate.
Ideale pentru urmatoarele industrii:
Kärcher HDS-M curatitoare cu inalta presiune clasa de mijloc
Pentru curatarea de zi cu zi a masinilor sau suprafetelor. Principiul lui Jogger arata ca exista mobilitate buna si in aceasta clasa.
Ideale pentru urmatoarele industrii:
Kärcher HDS-S curatitoare cu inalta presiune clasa super
Solutia potrivita pentru abordarea sarcinilor recurente ce implica volume mari de murdarie sau murdarie persistenta, ca de exemplu curatarea santierelor de constructii, in agricultura, serviciul municipal sau industrie.
Ideale pentru urmatoarele industrii:
Kärcher HDS-E curatitoare cu inalta presiune speciale
Acest curatitor cu inalta presiune cu incalzire fara gaze de evacuare, cu boiler electric, este ideal pentru locurile in care gazele de esapament sunt interzise sau nedorite ca de exemplu in sistemele de procesare a alimentelor, spitale, bucatarii mari sau instalatii industriale.
Ideal pentru urmatoarele industrii: