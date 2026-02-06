Aspirator cu acumulator HV 1/1 Bp Cs Pack
Aspiratorul portabil alimentat cu acumulatori HV 1/1 Bp Cs: puternic, versatil, ușor și, mulțumită kitului de accesorii cu curea de transport și furtun flexibil de aspirare, ideal pentru lucrările legate de instalații.
Compact, uşor, fără cablu de alimentare: aspiratorul portabil alimentat cu acumulator HV 1/1 Bp Cs impresionează prin kitul standard de accesorii, în special pentru îndepărtarea murdăriei generate în timpul lucrărilor tipice de instalare. Mulțumită curelei practice de transport, meseriașii au tot timpul ambele mâini libere. Un furtun flexibil extensibil de aspirare, o duză pentru rosturi și o perie de aspirație rotunjesc setul practic, proiectat cu atenție. Praful de rezultat în urma găuririi și alte reziduuri sunt astfel eliminate rapid, fără a fi nevoie de a transporta aspiratoare de mari dimensiuni. Mulțumită acumulatorului Kärcher Battery Power+, aparatul durabil cu o putere mare de aspirație este, de asemenea, potrivit pentru multe alte utilizări, cum ar fi curățarea în timpul activităților de construcții, curățarea mobilei sau curățarea vehiculelor. Pentru aceste domenii de utilizare, sunt disponibile și kituri separate de accesorii, adaptate special la lucrările respective.
Caracteristici si beneficii
Cu zonă de filtrare mare și turbină eficientăPerformanță puternică de curățare pe toate suprafețele.
Compact, ușor și flexibil de folositPermite lucrul în toate direcțiile (aplicație 360 °).
Cu modul eficient de eficiență ecologicăEconomisește energie și extinde durata de funcționare a bateriei. Reduce zgomotul de funcționare.
Cu tehnologie Real Time comodă
- Pentru afișarea timpului de funcționare rămas în timp real pe bateria Kärcher Battery Power.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|Capacitate container (l)
|0,9
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|70
|Debit aer (l/s)
|33
|Vacuum (mbar/kPa)
|47 / 4,7
|Diametru nominal standard ( )
|ID 35
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Tensiune (V)
|18
|Capacitate. (Ah)
|2,5
|Numărul de baterii necesare. (Bucată)
|1
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (/min)
|Mod eco!efficiency: / max. 29 (2,5 Ah) Mod de alimentare: / max. 22 (2,5 Ah) Mod eco!efficiency: / max. 42 (3,0 Ah) Mod de alimentare: / max. 25 (3,0 Ah)
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%. (min)
|44 / 83
|Curent de încărcare. (A)
|2,5
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|1,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|313 x 115 x 315
Scope of supply
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii sunt incluse
- Lungime furtun de aspirare: 0.5 m
- Tip furtun de aspirare: Furtun extensibil de aspiraţie
- Duza pentru spații înguste
- Perie de aspirație
- Filtru tip cartuș: Hârtie
- Prefiltru
- Acumulator: Baterie de 18 V / 2,5 Ah (1 buc.)
- Încărcător.: Încărcător rapid cu baterie de 18 V (1 buc.)
- Curea de transport
Echipament
- Mod eco!efficiency
Video
Domenii de intrebuintare
- Optim pentru comercianţi, pentru îndepărtarea prafului rezultat în urma găuririi, de exemplu