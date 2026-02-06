Compact, uşor, fără cablu de alimentare: aspiratorul portabil alimentat cu acumulator HV 1/1 Bp Cs impresionează prin kitul standard de accesorii, în special pentru îndepărtarea murdăriei generate în timpul lucrărilor tipice de instalare. Mulțumită curelei practice de transport, meseriașii au tot timpul ambele mâini libere. Un furtun flexibil extensibil de aspirare, o duză pentru rosturi și o perie de aspirație rotunjesc setul practic, proiectat cu atenție. Praful de rezultat în urma găuririi și alte reziduuri sunt astfel eliminate rapid, fără a fi nevoie de a transporta aspiratoare de mari dimensiuni. Mulțumită acumulatorului Kärcher Battery Power+, aparatul durabil cu o putere mare de aspirație este, de asemenea, potrivit pentru multe alte utilizări, cum ar fi curățarea în timpul activităților de construcții, curățarea mobilei sau curățarea vehiculelor. Pentru aceste domenii de utilizare, sunt disponibile și kituri separate de accesorii, adaptate special la lucrările respective.