Aspiratorul T 10/1 de la Kärcher este alcătuit din 45% material reciclat¹⁾, care conservă resursele și economisește energie în timpul procesului de fabricație. Acesta impresionează prin puterea de aspirare de primă clasă, durabilitate, robustețe și un raport preț-performanță remarcabil. În ciuda puterii sale ridicate de aspirare, T 10/1 funcționează la doar 52 dB(A) și este, prin urmare, ultra-silențios, ceea ce îi permite să fie utilizat fără dificultate pentru curățarea în timpul zilei și în zonele sensibile la zgomot. Aparatul compact oferă un mâner de transport convenabil, pliabil, pentru un transport ergonomic. T 10/1 este rezistent la înclinare și manevrabil. Volumul containerului aspiratorului este de 10 litri. Durabilitatea și robustețea sa sunt evidente în caracteristici precum carcasa, bara de protecție și roțile mari. Duza pentru spații înguste inclusă în pachetul de livrare poate fi depozitată în spațiul de depozitare a accesoriilor integrat pe T 10/1 și, prin urmare, este întotdeauna la îndemână. Un filtru HEPA 14 foarte eficient poate fi achiziționat opțional.