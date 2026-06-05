Aspiratorul T 10/1 Adv se caracterizează prin sustenabilitate, putere de aspirație de primă clasă, durabilitate, o gamă completă de accesorii și un raport preț-performanță impresionant. Datorită conținutului de 45% material reciclat¹⁾, resursele sunt conservate și cerințele de energie sunt reduse încă de la început. Fiind ultra-silențios, la doar 52 dB, și având o putere mare de aspirație, T 10/1 Adv este ideal pentru curățarea pe timpul zilei și în locațiile sensibile la zgomot. Este compact, rezistent la răsturnare și manevrabil, având un volum al recipientului de 10 litri. Aspiratorul poate fi transportat ergonomic datorită mânerului de transport pliabil. Mai mult, este durabil și robust, la fel ca șasiul, carcasa, bara de protecție și roțile mari. Duza pentru spații înguste și duza pentru tapițerie sunt incluse și pot fi întotdeauna depozitate la îndemână chiar pe T 10/1 Adv. Accesorii deosebit de extinse sunt incluse în pachetul de livrare: furtun de aspirație, cot antistatic, tub de aspirație telescopic ușor, reglabil pe înălțime, fabricat din aluminiu, duză de podea comutabilă, duză pentru parchet, duză pentru spații înguste șiduză pentru tapițerie.