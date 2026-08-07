Aspiratorul uscat T 10/1 Adv HEPA Go!Further, ediție limitată de culoare neagră, fabricat din 45% plastic reciclat, oferă un raport preț-performanță excelent și o robustețe impresionantă. Dotat cu filtru HEPA 14, acesta garantează cele mai înalte standarde de siguranță în zonele sensibile la igienă. Operarea este extrem de silențioasă (52 dB[A]), fiind ideală pentru curățenia pe timpul zilei în locații unde zgomotul trebuie redus la minim. Echipamentul are un container de 10 litri, este stabil și manevrabil, facilitând transportul ergonomic prin mânerul pliabil. Durabilitatea este asigurată de șasiul solid, carcasă și roțile mari. Duzele pentru rosturi și tapițerie sunt incluse și pot fi depozitate direct pe aparat pentru acces rapid. Pachetul complet de livrare conține: furtun de aspirare, cot antistatic, tub telescopic din aluminiu, duze pentru pardoseală, parchet, rosturi și tapițerie, filtrul HEPA 14 și 10 saci filtranți din fleece.