Aspirator profesional uscat T 10/1 Adv HEPA Go!Further
Aspiratorul uscat T 10/1 Adv HEPA Go!Further este o ediție limitată, de culoare neagră, fabricat din 45% plastic reciclat, include accesorii exclusive: 10 saci filtranți din fleece.
Aspiratorul uscat T 10/1 Adv HEPA Go!Further, ediție limitată de culoare neagră, fabricat din 45% plastic reciclat, oferă un raport preț-performanță excelent și o robustețe impresionantă. Dotat cu filtru HEPA 14, acesta garantează cele mai înalte standarde de siguranță în zonele sensibile la igienă. Operarea este extrem de silențioasă (52 dB[A]), fiind ideală pentru curățenia pe timpul zilei în locații unde zgomotul trebuie redus la minim. Echipamentul are un container de 10 litri, este stabil și manevrabil, facilitând transportul ergonomic prin mânerul pliabil. Durabilitatea este asigurată de șasiul solid, carcasă și roțile mari. Duzele pentru rosturi și tapițerie sunt incluse și pot fi depozitate direct pe aparat pentru acces rapid. Pachetul complet de livrare conține: furtun de aspirare, cot antistatic, tub telescopic din aluminiu, duze pentru pardoseală, parchet, rosturi și tapițerie, filtrul HEPA 14 și 10 saci filtranți din fleece.
Caracteristici si beneficii
Filtru HEPA 14 ultra-eficientPentru cele mai înalte standarde de siguranță la locurile sensibile la igienă. Grad ridicat de filtrare și separare: 99,995%.
Ultra-silențios: funcționare practic silențioasă la doar 52 dB(A)Perfect pentru curățarea în timpul zilei. Poluare fonică redusă chiar și pe timp de noapte. Reduce riscurile precum stresul sau deteriorarea auzului.
Caracteristici de sustenabilitateConceput cu 45% plastic reciclat¹⁾. Ambalaj prietenos cu mediul, 100% din hârtie. Ultra-silențios: doar 52 dB(A).
Design ergonomic, compact și ușor de utilizat
- Transport ergonomic: poate fi purtat aproape de corp.
- Îndoire ergonomică și mâner de transport confortabil.
- Depozitare rapidă și ușoară.
Cablu de alimentare cu fișă de contact
- Înlocuire simplă și rapidă a cablului de alimentare, chiar și fără cunoștințe prealabile.
- Procesul de curățare poate fi continuat fără întreruperi.
- Reduce costurile serviciilor.
Depozitare manuală a cablurilor
- Cablul de alimentare poate fi depozitat în cel mai scurt timp.
- Economisire de timp: stocarea cablurilor în doar câteva secunde.
- Cablul de alimentare nu se răsucește și este întotdeauna înfășurat.
Greutate scăzută
- Transport fără efort, chiar și cu o singură mână.
- Ușor de transportat pe trepte și scări.
Concept de operare ușor de utilizat
- Buton mare de pornire/oprire.
- Operare rapidă și ușoară cu piciorul sau cu mâna.
- Poziție practică de parcare pentru depozitare îngrijită.
O gamă largă de accesorii incluse în pachetul de livrare
- Duză pentru podea, duză pentru parchet, duză pentru crăpături și duză pentru tapițerie.
- Coș de filtrare de înaltă calitate și 10 saci de filtrare din fleece.
- Tub de aspirare telescopic ușor, reglabil pe înălțime, fabricat din aluminiu.
Depozitarea integrată a accesoriilor
- Duză pentru crăpături și duză pentru tapițerie: depozitate în capul aparatului.
- Spațiu de depozitare care economisește spațiu, întotdeauna disponibil.
- Transport sigur și convenabil al mașinii și al accesoriilor.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|220 - 240
|Frecvență (Hz)
|50 - 60
|Vacuum (mbar/kPa)
|185 / 18
|Debit aer (l/s)
|40
|Performanță evaluată (W)
|585
|Capacitate container (l)
|10
|Diametru nominal standard ( )
|ID 35
|Lungimea cablului (m)
|12
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|52
|Greutate fără accesorii (kg)
|6,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|9,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|430 x 255 x 370
¹⁾ Doar dispozitivul, toate piesele din plastic fără accesorii.
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 2 m
- Cot: Antistatic, cu reglarea fluxului de aer
- Țeavă de aspirare telescopică: 615 mm, 1007 mm
- Tub de aspirație telescopic, material: Aluminiu
- Duză podea comutabilă
- Duză de parchet
- Duza pentru tapițerii
- Duza pentru spații înguste
- Cantitate saci de filtrare: 10 Bucată
- Material sac de filtrare: Pâslă
- Filtru de protecție a motorului
- Tip de filtru HEPA: Filtru HEPA 14
- Coș de filtrare permanent: Pâslă
Echipament
- Material container: Plastic cu material reciclat
- Sistem inteligent de retragere a cablurilor
- Cablu de alimentare cu fișă de contact: Standard
- Mâner de transport ergonomic pliabil
- Depozitarea integrată a accesoriilor
Domenii de intrebuintare
- Ideal pentru utilizarea în sectorul hotelier, unități de alimentație publică, comerț cu amănuntul și curățenie în clădiri
- Podele dure
- Covor
- Curățarea pe timp de zi