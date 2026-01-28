Aspirator profesional uscat T 11/1 Classic *EU
Greutate redusă, putere mare de aspirație, foarte robustă: Aspiratorul nostru uscat T 11/1 Classic combină criteriile decisive ale utilizatorilor profesioniști într-un aspirator compact, la un preț atractiv.
Versatil și ușor de transportat datorită greutății reduse de 3,8 kg, aspiratorul nostru uscat T 11/1 Classic este alegerea perfectă pentru utilizatorii profesioniști care schimbă frecvent locul de operare. Cu un volum generos de container de 11 litri, mașina compactă din clasa entry-level generează un vid de 235 mbar / 23,5 kpa de la puterea de 850 W, garantând astfel rezultate excelente de aspirare într-un timp scurt. Aspiratorul funcționează atât de liniștit la doar 61 dB (A), ceea ce înseamnă că nu numai utilizatorul este protejat, ci și lucrarea poate fi făcută în orice moment al zilei în zone sensibile la zgomot, cum ar fi spitale sau hoteluri. O îndoire ergonomică garantează aplicații lungi și fără oboseală, chiar și aspirarea pe scări este fără efort datorită mânerului de transport integrat. Designul robust al modelului T 11/1 Classic asigură nu numai o durată lungă de viață, ci și bara sa interioară împiedică înclinarea mașinii. Accesoriile precum tubul de aspirație și duza de podea pot fi depozitate confortabil la aspirator, fiind livrată și o pungă de filtrare din lână. La cerere, este disponibil și un filtru HEPA 14 performant.
Caracteristici si beneficii
Greutate scăzutăTransport fara efort chiar si pre trepte Greutate mai mică cu volum de container identic în comparație cu modelele concurente. Proiectat pentru perioade lungi de utilizare fără oboseală.
Zgomot foarte mic de funcționare de numai 61 dB (A)Ideală pentru a lucra în zone sensibile la zgomot și pe timp de noapte. Zgomotul redus de funcționare protejează utilizatorul.
Cârlig pentru cabluCablul de alimentare este întotdeauna depozitat în siguranță pentru transport. Depozitarea practica a cablului.
Design durabil și robust al mașinii
- Ușor și confortabil de transportat și depozitat.
- Bara de protectie robusta protejeaza aparatul impotriva loviturilor
- Aparat cu durată lungă de viață, robust și prin acestea foarte economic.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tipul de curent (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Vacuum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Debit aer (l/s)
|40
|Performanță evaluată (W)
|850
|Capacitate container (l)
|11
|Diametru nominal standard ( )
|ID 35
|Lungimea cablului (m)
|7,5
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|61
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|3,9
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,9
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|385 x 285 x 385
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 2 m
- Cot: Plastic
- Cantitate tuburi de aspirare: 3 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 350 mm
- Material tuburi de aspirare: Plastic
- Duză podea comutabilă
- Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
- Material sac de filtrare: Pâslă
- Filtru de protecție a motorului
- Coș de filtrare permanent: Pâslă
Echipament
- Material container: Plastic
- Cârlig pentru cablu
- Depozitarea integrată a accesoriilor
Video
Domenii de intrebuintare
- Versatil și poate fi folosit în locuri cu cerințe de igienă ridicate
- Ideal pentru utilizarea în sectorul hotelier, unități de alimentație publică, comerț cu amănuntul și curățenie în clădiri
- Pentru toate suprafetele dure ca de ex. gresie, piatra naturala, PVC, linoleum
- Covor