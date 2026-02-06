Aspirator profesional uscat T 15/1 Hepa

Cu aspiratorul T 15/1, ne reînnoim programul existent al aspiratoarelor uscate și deținem acest segment de piață cu un model remarcabil din clasa de top.

Aparatul extrem de silențios combină confortul ergonomic superior datorită integrării complete a furtunului de aspirație, cablului de alimentare și accesoriilor, precum și două poziții de oprire pentru duza de podea, cu performanțe de aspirare excelente și o rază de acțiune foarte extinsă.

Caracteristici si beneficii
Aspirator profesional uscat T 15/1 Hepa: Filtru HEPA-13 extrem de eficient
Filtru HEPA-13 extrem de eficient
Certificat în conformitate cu standardul de testare DIN EN 1822:2019. Pentru cele mai înalte standarde de siguranță în zonele sensibile din punct de vedere igienic. Gradul ridicat de filtrare și separare de 99,95% reține particulele minuscule.
Aspirator profesional uscat T 15/1 Hepa: Zgomot de funcționare foarte redus, de numai 60 dB(A)
Zgomot de funcționare foarte redus, de numai 60 dB(A)
Ideală pentru a lucra în zone sensibile la zgomot și pe timp de noapte. Zgomotul redus de funcționare protejează utilizatorul.
Aspirator profesional uscat T 15/1 Hepa: Depozitarea integrată a accesoriilor
Depozitarea integrată a accesoriilor
Integrarea completa a accesorilr pe partea din spate permite o accesare rapida a utilizatorului in fiecare situatie de curatare
Cablu flexibil
  • Cablul galben este extrem de rezistent, flexibil și rezistent la răsucire.

Specificații tehnice

Date tehnice

Numărul fazelor de curent (Ph) 1
Tensiune (V) 220 / 240
Frecvență (Hz) 50 / 60
Vacuum (mbar/kPa) 220 / 22
Debit aer (l/s) 43
Performanță evaluată (W) 700
Capacitate container (l) 15
Diametru nominal standard ( ) ID 35
Lungimea cablului (m) 15
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 60
Culoarea antracit
Greutate fără accesorii (kg) 7,1
Greutate cu ambalaj (kg) 11,5
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 434 x 316 x 400

Scope of supply

  • Lungime furtun de aspirare: 2 m
  • Cot: Antistatic, cu reglarea fluxului de aer
  • Țeavă de aspirare telescopică: 615 mm, 1007 mm
  • Tub de aspirație telescopic, material: Oțel, cromat
  • Duză podea comutabilă
  • Duza pentru tapițerii
  • Duza pentru spații înguste
  • Perie de aspirație
  • Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
  • Material sac de filtrare: Pâslă
  • Tip de filtru HEPA: Filtru HEPA 13
  • Coș de filtrare permanent: Pâslă

Echipament

  • Material container: Plastic
  • Suport integrat cablu de rețea
  • Cablu de alimentare cu fișă de contact: Flexibil
Aspirator profesional uscat T 15/1 Hepa
Aspirator profesional uscat T 15/1 Hepa

Video

Domenii de intrebuintare
  • Versatil și poate fi folosit în locuri cu cerințe de igienă ridicate
  • Pentru toate suprafetele dure ca de ex. gresie, piatra naturala, PVC, linoleum
  • Covor
Accesorii
