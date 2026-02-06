Aspirator profesional uscat T 15/1 Hepa
Cu aspiratorul T 15/1, ne reînnoim programul existent al aspiratoarelor uscate și deținem acest segment de piață cu un model remarcabil din clasa de top.
Aparatul extrem de silențios combină confortul ergonomic superior datorită integrării complete a furtunului de aspirație, cablului de alimentare și accesoriilor, precum și două poziții de oprire pentru duza de podea, cu performanțe de aspirare excelente și o rază de acțiune foarte extinsă.
Caracteristici si beneficii
Filtru HEPA-13 extrem de eficientCertificat în conformitate cu standardul de testare DIN EN 1822:2019. Pentru cele mai înalte standarde de siguranță în zonele sensibile din punct de vedere igienic. Gradul ridicat de filtrare și separare de 99,95% reține particulele minuscule.
Zgomot de funcționare foarte redus, de numai 60 dB(A)Ideală pentru a lucra în zone sensibile la zgomot și pe timp de noapte. Zgomotul redus de funcționare protejează utilizatorul.
Depozitarea integrată a accesoriilorIntegrarea completa a accesorilr pe partea din spate permite o accesare rapida a utilizatorului in fiecare situatie de curatare
Cablu flexibil
- Cablul galben este extrem de rezistent, flexibil și rezistent la răsucire.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Vacuum (mbar/kPa)
|220 / 22
|Debit aer (l/s)
|43
|Performanță evaluată (W)
|700
|Capacitate container (l)
|15
|Diametru nominal standard ( )
|ID 35
|Lungimea cablului (m)
|15
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|60
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|7,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|11,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|434 x 316 x 400
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 2 m
- Cot: Antistatic, cu reglarea fluxului de aer
- Țeavă de aspirare telescopică: 615 mm, 1007 mm
- Tub de aspirație telescopic, material: Oțel, cromat
- Duză podea comutabilă
- Duza pentru tapițerii
- Duza pentru spații înguste
- Perie de aspirație
- Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
- Material sac de filtrare: Pâslă
- Tip de filtru HEPA: Filtru HEPA 13
- Coș de filtrare permanent: Pâslă
Echipament
- Material container: Plastic
- Suport integrat cablu de rețea
- Cablu de alimentare cu fișă de contact: Flexibil
Video
Domenii de intrebuintare
- Versatil și poate fi folosit în locuri cu cerințe de igienă ridicate
- Pentru toate suprafetele dure ca de ex. gresie, piatra naturala, PVC, linoleum
- Covor