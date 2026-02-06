Aspirator profesional uscat T 8/1 Classic

Aspiratorul uscat T 8/1 Classic, ușor și robust, cu recipient pentru gunoi 8 litri, combină un nivel ridicat de confort în utilizare cu o putere de aspirare avansată și un raport excelent preț-performanță.

Confort de operare și putere avansată de aspirare combinate într-un singur aspirator pentru tine! Aspiratorul uscat T 8/1 Classic, surprinzător de accesibil, prezintă performanțe excelente de curățare și un recipient de 8 litri care garantează intervale lungi de lucru. Întrerupătorul mare și suportul practic pentru tubul de aspirație sunt doar o parte a conceptului de confort. Mânerul ergonomic și șasiul robust cu 2 role și roți cu rulare lină facilitează transportul pe trepte sau chiar pe distanțe mai lungi. Chiar și schimbarea sacului filtrului este incredibil de simplă.

Caracteristici si beneficii
Aspirator profesional uscat T 8/1 Classic: Filtru principal mare, rotund, permanent
Filtru principal mare, rotund, permanent
Permite aspirarea atât cu cât și fără sac filtrant. Garantează o separare optimă a prafului.
Aspirator profesional uscat T 8/1 Classic: Integrare ușoară a accesoriilor
Integrare ușoară a accesoriilor
Depozitarea practică a accesoriului în spate.
Aspirator profesional uscat T 8/1 Classic: Cârlig mare pentru depozitare cablu
Cârlig mare pentru depozitare cablu
Cablul de alimentare este întotdeauna depozitat în siguranță pentru transport.
Întrerupător de picior pentru confort sporit.
  • Nu este necesară îndoirea.

Specificații tehnice

Date tehnice

Numărul fazelor de curent (Ph) 1
Tensiune (V) 220 / 240
Frecvență (Hz) 50 / 60
Vacuum (mbar/kPa) 285 / 28,5
Debit aer (l/s) 47
Performanță evaluată (W) 1600
Capacitate container (l) 8
Diametru nominal standard ( ) ID 35
Lungimea cablului (m) 7,5
Nivelul presiunii acustice (dB(A)) 69
Culoarea antracit
Greutate fără accesorii (kg) 5
Greutate cu ambalaj (kg) 8
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 355 x 310 x 350

Scope of supply

  • Lungime furtun de aspirare: 2 m
  • Tip furtun de aspirare: cu cot
  • Cantitate tuburi de aspirare: 1 Bucată
  • Lungime tuburi de aspirare: 505 m
  • Material tuburi de aspirare: Oțel
  • Duză podea comutabilă
  • Duza pentru tapițerii
  • Duza pentru spații înguste
  • Perie de aspirație
  • Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
  • Material sac de filtrare: Hârtie
  • Filtru de protecție a motorului

Echipament

  • Material container: Plastic
  • Cârlig pentru cablu

