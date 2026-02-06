Aspirator profesional uscat T 8/1 Classic
Aspiratorul uscat T 8/1 Classic, ușor și robust, cu recipient pentru gunoi 8 litri, combină un nivel ridicat de confort în utilizare cu o putere de aspirare avansată și un raport excelent preț-performanță.
Confort de operare și putere avansată de aspirare combinate într-un singur aspirator pentru tine! Aspiratorul uscat T 8/1 Classic, surprinzător de accesibil, prezintă performanțe excelente de curățare și un recipient de 8 litri care garantează intervale lungi de lucru. Întrerupătorul mare și suportul practic pentru tubul de aspirație sunt doar o parte a conceptului de confort. Mânerul ergonomic și șasiul robust cu 2 role și roți cu rulare lină facilitează transportul pe trepte sau chiar pe distanțe mai lungi. Chiar și schimbarea sacului filtrului este incredibil de simplă.
Caracteristici si beneficii
Filtru principal mare, rotund, permanentPermite aspirarea atât cu cât și fără sac filtrant. Garantează o separare optimă a prafului.
Integrare ușoară a accesoriilorDepozitarea practică a accesoriului în spate.
Cârlig mare pentru depozitare cabluCablul de alimentare este întotdeauna depozitat în siguranță pentru transport.
Întrerupător de picior pentru confort sporit.
- Nu este necesară îndoirea.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Vacuum (mbar/kPa)
|285 / 28,5
|Debit aer (l/s)
|47
|Performanță evaluată (W)
|1600
|Capacitate container (l)
|8
|Diametru nominal standard ( )
|ID 35
|Lungimea cablului (m)
|7,5
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|69
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|355 x 310 x 350
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 2 m
- Tip furtun de aspirare: cu cot
- Cantitate tuburi de aspirare: 1 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 505 m
- Material tuburi de aspirare: Oțel
- Duză podea comutabilă
- Duza pentru tapițerii
- Duza pentru spații înguste
- Perie de aspirație
- Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
- Material sac de filtrare: Hârtie
- Filtru de protecție a motorului
Echipament
- Material container: Plastic
- Cârlig pentru cablu
Video