Cu aspiratorul uscat T 8/1, oferim meseriasilor, un aparat special conceput pentru nevoile lor. Robust si rezistent la utilizare, puternic si echipat cu o curea de transport, asigura un randament impresionant in fiecare loc de constructie. Greutatea lui foarte usoara, nu doar ca ajuta la transport, dar asta inseamna ca poate fi folosit la lucrari unde aparatele mari o pot face doar partial, de exemplu pe scari. Clasa de certificare a filtrului sau (L) inseamna ca poate fi folosit in mediu cu praf, in timp ce dotarile utile permit depozitarea accesoriilor direct pe aparat.