Aspirator profesional uscat T 8/1 L
Aspiratorul nostru T 8/1 L impresioneaza mestesugarii prin designul robust, cureaua ergonomica de transport si greutatea usoara pentru transportare comoda
Cu aspiratorul uscat T 8/1, oferim meseriasilor, un aparat special conceput pentru nevoile lor. Robust si rezistent la utilizare, puternic si echipat cu o curea de transport, asigura un randament impresionant in fiecare loc de constructie. Greutatea lui foarte usoara, nu doar ca ajuta la transport, dar asta inseamna ca poate fi folosit la lucrari unde aparatele mari o pot face doar partial, de exemplu pe scari. Clasa de certificare a filtrului sau (L) inseamna ca poate fi folosit in mediu cu praf, in timp ce dotarile utile permit depozitarea accesoriilor direct pe aparat.
Caracteristici si beneficii
Curea de transport ergonomicaPermite transportul apartului usor si permite utilizarea pe scari
Depozitare in siguranta a accesoriilorAccesoriile sunt depozitate direct in spatele aparatului in timp ce furtunul si cablul sunt depozitate in siguranta.
Greutate scăzută
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tipul de curent (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Vacuum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Debit aer (l/s)
|40
|Performanță evaluată (W)
|850
|Capacitate container (l)
|8
|Diametru nominal standard ( )
|ID 35
|Lungimea cablului (m)
|7,5
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|62
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|3,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,7
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|375 x 285 x 320
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 2 m
- Cot: Plastic
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 480 mm
- Material tuburi de aspirare: Oțel inoxidabil
- Duză podea comutabilă
- Duza pentru spații înguste
- Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
- Material sac de filtrare: Pâslă
- Filtru de protecție a motorului
- Coș de filtrare permanent: Pâslă
- Curea de transport
Echipament
- Material container: Plastic
- Depozitarea integrată a accesoriilor
Video
Domenii de intrebuintare
- Pentru curățarea temeinică a tuturor podelelor – de la podele dure la covoare
- Curățarea scărilor este ușoară