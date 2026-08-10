Dezvoltat pentru a crește siguranța și a evita accidentele în timpul sarcinilor de curățare pentru terți: semnul de avertizare universal cu două fețe de la Kärcher care poate fi utilizat indiferent de barierele lingvistice. Pictograme ușor de înțeles pe ambele părți pentru a anunța riscul de alunecare acolo unde au loc sarcini de curățare. Semnul de avertizare este galben pentru o vizibilitate foarte ridicată, se pliază complet pentru a economisi spațiu și este la fel de ușor de instalat. Un cârlig integrat și un clip de reținere asigură că poate fi atașat rapid și ușor la căruciorul de curățare pentru un transport în siguranță. Suprafața netedă este deosebit de ușor de întreținut și poate fi curățată la nevoie.