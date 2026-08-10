Mop maro
Mop maro cu abraziune mediu-mare pentru a îndepărta murdăria de pe podele non-textile și alte suprafețe non-delicate.
Mopul maro de curățare de la Kärcher este un ajutor compact și eficient pentru curățarea intensivă, generală și de întreținere a podelelor non-textile și a altor suprafețe nedelicate care nu pot fi accesate cu o mașină de curățat. Mopul abraziv de medie intensitate este, de asemenea, perfect pentru îndepărtarea ceară și a depunerilor pe suprafețe mici și în colțuri și margini. Pentru aplicații manuale, Kärcher recomandă utilizarea suportului de pad corespunzător; pentru curățarea podelelor, Kärcher recomandă utilizarea suportului de pad cu articulație și mâner.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tipul de murdărie
|Murdărie foarte adezivă
|Material
|PA / PET
|Nivelul murdăriei
|De la scăzut la grele
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Greutatea per produs (kg)
|0,1
|Greutate ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|250 / 120 / 15
|Dimensiuni, ambalat (mm)
|250 / 120 / 15
Domenii de intrebuintare
- Podea – curățare umedă
- Podea baie – curățare umedă