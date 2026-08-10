Mop maro

Mop maro cu abraziune mediu-mare pentru a îndepărta murdăria de pe podele non-textile și alte suprafețe non-delicate.

Mopul maro de curățare de la Kärcher este un ajutor compact și eficient pentru curățarea intensivă, generală și de întreținere a podelelor non-textile și a altor suprafețe nedelicate care nu pot fi accesate cu o mașină de curățat. Mopul abraziv de medie intensitate este, de asemenea, perfect pentru îndepărtarea ceară și a depunerilor pe suprafețe mici și în colțuri și margini. Pentru aplicații manuale, Kärcher recomandă utilizarea suportului de pad corespunzător; pentru curățarea podelelor, Kärcher recomandă utilizarea suportului de pad cu articulație și mâner.

Specificații tehnice

Date tehnice

Tipul de murdărie Murdărie foarte adezivă
Material PA / PET
Nivelul murdăriei De la scăzut la grele
Cantitatea (Bucată) 1
Greutatea per produs (kg) 0,1
Greutate ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 250 / 120 / 15
Dimensiuni, ambalat (mm) 250 / 120 / 15
Mop maro
Domenii de intrebuintare
  • Podea – curățare umedă
  • Podea baie – curățare umedă
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova