Mop negru

Pad de curățare abraziv negru, de mare rezistență, pentru îndepărtarea murdăriei de pe podele non-textile și alte suprafețe non-delicate.

Pad-ul negru de curățare de la Kärcher este un ajutor compact și eficient pentru curățarea intensivă, profundă și de întreținere a podelelor non-textile și a altor suprafețe non-delicate care nu pot fi accesate cu o mașină de curățat. Pad-ul abraziv de mare rezistență este, de asemenea, perfect pentru îndepărtarea ceară și a depunerilor pe suprafețe mici și în colțuri și margini. Kärcher recomandă utilizarea cu suportul nostru corespunzător pentru pad de mână; pentru curățarea podelelor, Kärcher recomandă utilizarea suportului de pad cu articulație și mâner.

Specificații tehnice

Date tehnice

Tipul de murdărie Murdărie foarte adezivă
Material PA / PET
Nivelul murdăriei Ridicată
Cantitatea (Bucată) 1
Greutate ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 250 / 120 / 15
Dimensiuni, ambalat (mm) 250 / 120 / 36
Mop negru
Domenii de intrebuintare
  • Podea – curățare umedă
  • Podea baie – curățare umedă
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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