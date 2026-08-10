Mop verde

Mop verde, versatil de la Kärcher pentru curățarea intensivă a podelelor și a suprafețelor.

Mop de curățare verde, foarte abraziv, pentru curățarea profundă și întreținerea oricărei suprafețe rezistente. Mopul verde de curățare este versatil și, datorită dimensiunii sale compacte, deosebit de potrivit pentru curățarea intensivă a podelelor rezistente și a suprafețelor inaccesibile mașinilor de curățat. Pentru curățarea podelelor, recomandăm utilizarea suportului de pad compatibil cu mâner și articulație, și a suportului de pad Kärcher pentru utilizarea manuală pe suprafețe.

Specificații tehnice

Date tehnice

Tipul de murdărie Murdărie foarte adezivă
Material PET/PA
Nivelul murdăriei De la scăzut la mediu
Cantitatea (Bucată) 1
Greutatea per produs (kg) 0,1
Greutate ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 250 / 120 / 20
Dimensiuni, ambalat (mm) 250 / 120 / 20
Mop verde
Domenii de intrebuintare
  • Podea – curățare umedă
  • Podea baie – curățare umedă
  • Suprafețe – curățare umedă
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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