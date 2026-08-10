Mop verde
Mop verde, versatil de la Kärcher pentru curățarea intensivă a podelelor și a suprafețelor.
Mop de curățare verde, foarte abraziv, pentru curățarea profundă și întreținerea oricărei suprafețe rezistente. Mopul verde de curățare este versatil și, datorită dimensiunii sale compacte, deosebit de potrivit pentru curățarea intensivă a podelelor rezistente și a suprafețelor inaccesibile mașinilor de curățat. Pentru curățarea podelelor, recomandăm utilizarea suportului de pad compatibil cu mâner și articulație, și a suportului de pad Kärcher pentru utilizarea manuală pe suprafețe.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tipul de murdărie
|Murdărie foarte adezivă
|Material
|PET/PA
|Nivelul murdăriei
|De la scăzut la mediu
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Greutatea per produs (kg)
|0,1
|Greutate ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|250 / 120 / 20
|Dimensiuni, ambalat (mm)
|250 / 120 / 20
Domenii de intrebuintare
- Podea – curățare umedă
- Podea baie – curățare umedă
- Suprafețe – curățare umedă