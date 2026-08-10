Suport cu mâner

Suport Kärcher pentru bureți cu mâner pentru bureți abrazivi. Perfect pentru curățarea intensivă, mecanică a podelelor și suprafețelor.

Suportul compact pentru bureți abrazivi de la Kärcher pentru curățarea convenabilă a zonelor inaccesibile mașinilor de curățat. Fabricat din plastic de înaltă calitate, suportul rezistent este foarte durabil în fața substanțelor chimice de curățare standard și este deosebit de delicat cu suprafețele. Datorită mânerului ergonomic, este ușor de ținut, permițând curățarea fără efort cu orice tip de burete de curățare.

Specificații tehnice

Date tehnice

Material PP
Cantitatea (Bucată) 1
Greutatea per produs (kg) 0,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 230 / 100 / 65
Suport cu mâner

Video

Domenii de intrebuintare
  • Podea – curățare umedă
  • Podea baie – curățare umedă
  • Suprafețe – curățare umedă
Accesorii
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