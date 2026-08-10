Suport pentru burete cu articulație

Suport Kärcher pentru bureți cu mâner cu articulație mobilă. Pentru utilizare cu bureți abrazivi pentru curățarea intensivă, mecanică a podelelor și suprafețelor.

Perfect pentru curățarea podelelor și a suprafețelor inaccesibile mașinilor de curățat: Suportul pentru bureți cu articulație mobilă pentru flexibilitate maximă și agilitate pentru sarcini de curățare intensive. Fabricat din plastic de înaltă calitate, suportul rezistent este foarte durabil în fața substanțelor chimice de curățare standard și este deosebit de delicat cu suprafețele. Este potrivit pentru utilizare cu toate burete de curățare standard și poate fi combinat cu diverse mânere Kärcher.

Specificații tehnice

Date tehnice

Material PP
Cantitatea (Bucată) 1
Greutatea per produs (kg) 0,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 230 / 100 / 200
Suport pentru burete cu articulație
Domenii de intrebuintare
  • Podea – curățare umedă
  • Podea baie – curățare umedă
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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