Cărucior clasic II

Căruciorul clasic II este ideal pentru curățarea rapidă. Acesta vine cu un modul de eliminare a deșeurilor, o presă convenabilă pentru mop și două găleți de 6 litri și 15 litri.

Curățarea fără oboseală cu Căruciorul Clasic II. Echipat cu o presă de mop foarte robustă și ergonomică, acest carucior de curățare rentabil este ideal pentru curățarea zilnică de întreținere. Include două găleți codate pe culori de 6 litri și 15 litri, precum și un modul generos pentru eliminarea rapidă a deșeurilor. Patru roți rotative asigură o manipulare ușoară, în timp ce cadrul de oțel vopsit garantează o durată lungă de viață.

Caracteristici si beneficii
Calitate superioară
Cea mai bună ergonomie
  • Mecanism de stoarcere eficient, comod pentru spate.
Manevrabilitate ușoară
  • Patru roți rotative permit manevrarea ușoară în spații restrânse.

Specificații tehnice

Date tehnice

Program CLASSIC
Material Oțel acoperit cu plastic / PP
Cantitatea (Bucată) 1
Greutate fără accesorii (kg) 14,1
Greutate ambalaj (kg) 16,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 1070 x 660 x 1120
Dimensiuni, ambalat (mm) 1070 x 660 x 1120
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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