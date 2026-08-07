Cărucior clasic II
Căruciorul clasic II este ideal pentru curățarea rapidă. Acesta vine cu un modul de eliminare a deșeurilor, o presă convenabilă pentru mop și două găleți de 6 litri și 15 litri.
Curățarea fără oboseală cu Căruciorul Clasic II. Echipat cu o presă de mop foarte robustă și ergonomică, acest carucior de curățare rentabil este ideal pentru curățarea zilnică de întreținere. Include două găleți codate pe culori de 6 litri și 15 litri, precum și un modul generos pentru eliminarea rapidă a deșeurilor. Patru roți rotative asigură o manipulare ușoară, în timp ce cadrul de oțel vopsit garantează o durată lungă de viață.
Caracteristici si beneficii
Calitate superioară
Cea mai bună ergonomie
- Mecanism de stoarcere eficient, comod pentru spate.
Manevrabilitate ușoară
- Patru roți rotative permit manevrarea ușoară în spații restrânse.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Program
|CLASSIC
|Material
|Oțel acoperit cu plastic / PP
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Greutate fără accesorii (kg)
|14,1
|Greutate ambalaj (kg)
|16,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1070 x 660 x 1120
|Dimensiuni, ambalat (mm)
|1070 x 660 x 1120