FM Expert 100/ W este un cărucior de curățare mare și deschis pentru o funcționare eficientă în sarcini extinse de curățare. Are un sistem de găleată dublă reglabil cu presă universală. Dacă scoateți gălețile și presa de mop, puteți integra în schimb o mașină. Modulul de eliminare poate fi mutat în sus și în jos după cum este necesar și este potrivit pentru garnituri de gunoi de diferite dimensiuni. Ustensilele de curățat pot fi depozitate în patru găleți de 6 litri care pot fi separate pentru diferite zone. Un sertar extensibil de 16 litri care poate fi poziționat pentru a se potrivi cerințelor oferă, de asemenea, spațiu amplu de depozitare pentru transportul echipamentelor suplimentare. Conexiunile Toolflex furnizate permit integrarea compactă a sistemelor de mop, cleme și alte echipamente. Este prevăzut un cârlig pentru atașarea unui semn de avertizare sau WVP 10 Adv. Toolflex și cârligele pot fi atașate pe părțile exterioare ale FlexoMate după cum este necesar.