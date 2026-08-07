Carucior Flexomate FM Expert 100/ W
Căruciorul mare de curățare FM Expert 100/ W cu sistem de curățare cu găleată dublă. Cea mai bună soluție pentru sarcini de curățare extinse și solicitante.
FM Expert 100/ W este un cărucior de curățare mare și deschis pentru o funcționare eficientă în sarcini extinse de curățare. Are un sistem de găleată dublă reglabil cu presă universală. Dacă scoateți gălețile și presa de mop, puteți integra în schimb o mașină. Modulul de eliminare poate fi mutat în sus și în jos după cum este necesar și este potrivit pentru garnituri de gunoi de diferite dimensiuni. Ustensilele de curățat pot fi depozitate în patru găleți de 6 litri care pot fi separate pentru diferite zone. Un sertar extensibil de 16 litri care poate fi poziționat pentru a se potrivi cerințelor oferă, de asemenea, spațiu amplu de depozitare pentru transportul echipamentelor suplimentare. Conexiunile Toolflex furnizate permit integrarea compactă a sistemelor de mop, cleme și alte echipamente. Este prevăzut un cârlig pentru atașarea unui semn de avertizare sau WVP 10 Adv. Toolflex și cârligele pot fi atașate pe părțile exterioare ale FlexoMate după cum este necesar.
Caracteristici si beneficii
Modul de eliminare cu unghi de înălțime reglabil la 30° pentru o golire ușoară
Sertarul extensibil de 16 l este reglabil pe înălțime și accesibil din ambele părți
Conexiuni Toolflex pe părțile exterioare pentru atașarea ustensilelor de curățare
Specificații tehnice
Date tehnice
|Program
|STANDARD
|Culoarea
|antracit
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Greutate fără accesorii (kg)
|28,5
|Greutate ambalaj (kg)
|32,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1518 x 653 x 1020
|Dimensiuni, ambalat (mm)
|1100 x 600 x 750
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