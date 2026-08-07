Ca cărucior de curățare compact și deschis, FM Expert 50/ P este deosebit de potrivit pentru utilizarea cu metoda de precondiționare. Modulul de eliminare poate fi mutat în sus și în jos după cum este necesar și poate găzdui garnituri de gunoi de diferite dimensiuni. Ustensilele de curățat pot fi depozitate convenabil în cele patru găleți de 6 litri și separate pe suprafețe. Echipamentele suplimentare pot fi depozitate într-un sertar de 16 litri, care poate fi poziționat în funcție de cerințe. Acest lucru reduce călătoriile suplimentare înainte și înapoi în procesul de curățare. Datorită conexiunilor FlexiLink furnizate, pot fi transportate și sisteme de mop, cleme și alte ustensile utile. FlexoLink XL este potrivit pentru atașarea unui semn de avertizare sau WVP 10 Adv. Atât conexiunile Toolflex, cât și cârligul pot fi atașate la exteriorul FlexoMate după cum este necesar. Găleata suspendată și tăvile pot fi îndepărtate cu ușurință pentru a economisi spațiu la depozitarea căruciorului.