Carucior Flexomate FM ExpertPro 100/ W Tp
Cel mai mare cărucior de curățare FM ExpertPro 100/ W Tp pentru sarcini extinse de curățare. Sistem dublu de gunoi pe panou de extensie pliabil, gestionare eficientă a deșeurilor și spațiu de depozitare sigur.
Căruciorul de curățare de înaltă calitate și cel mai mare FM ExpertPro 100/ W Tp are o construcție închisă și o placă mare de bază. Aceasta oferă spațiu pentru elemente importante de curățare economică, cum ar fi metoda cu găleată cu presă universală (1 găleată fiecare pentru apă proaspătă și apă murdară). Fără găleată, farfuria poate fi pliată pentru a economisi spațiu. Modulul de eliminare integrat găzduiește garnituri de gunoi de diferite dimensiuni și poate fi deschis cu pedala. Ustensilele de curățat pot fi depozitate în patru găleți de 6 litri și separate în funcție de zona de utilizare. Un sertar extensibil de 16 litri care poate fi poziționat pentru a se potrivi cerințelor oferă și mai mult spațiu de depozitare. Echipamentele suplimentare pot fi integrate eficient folosind conexiunile FlexoLink furnizate, care pot fi atașate la părțile exterioare ale FlexoMate după cum este necesar. FlexoLink XL poate fi folosit pentru a atașa un semn sau WVP 10 Adv. Frânele puternice pe două roți asigură că căruciorul este întotdeauna sigur și stabil, chiar și pe teren în pantă. FlexoGrip reglabil ergonomic reduce tensiunea asupra brațelor și umerilor. Ușile cu apăsare pentru deschidere pot fi reglate pentru utilizatorii dreptaci sau stângaci.
Caracteristici si beneficii
FlexoGrip: reglabil ergonomic pe înălțime, scutând umerii și încheieturile de la efort
Pedala de picior pentru deschiderea rapidă și ușoară a capacului de pe modulul de eliminare
Închis peste tot, ideal pentru curățarea în zonele sensibile la igienă
Frânele pe două roți asigură căruciorul chiar și pe teren în pantă
Conexiuni Toolflex pe părțile exterioare pentru atașarea ustensilelor de curățare
O placă mare de bază oferă mult spațiu pentru volume de depozitare foarte mari
Sistemul Push-to-Open asigură o operare intuitivă și simplă a ușii
Placa de extensie poate fi pliată pentru a economisi spațiu la depozitarea sau transportul căruciorului
Specificații tehnice
Date tehnice
|Program
|STANDARD
|Culoarea
|antracit
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Greutate fără accesorii (kg)
|46
|Greutate ambalaj (kg)
|51,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1831 x 650 x 1062
|Dimensiuni, ambalat (mm)
|1100 x 600 x 780
Echipament
- Cărucior închis cu uși
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