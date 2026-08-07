Căruciorul de curățare de înaltă calitate și cel mai mare FM ExpertPro 100/ W Tp are o construcție închisă și o placă mare de bază. Aceasta oferă spațiu pentru elemente importante de curățare economică, cum ar fi metoda cu găleată cu presă universală (1 găleată fiecare pentru apă proaspătă și apă murdară). Fără găleată, farfuria poate fi pliată pentru a economisi spațiu. Modulul de eliminare integrat găzduiește garnituri de gunoi de diferite dimensiuni și poate fi deschis cu pedala. Ustensilele de curățat pot fi depozitate în patru găleți de 6 litri și separate în funcție de zona de utilizare. Un sertar extensibil de 16 litri care poate fi poziționat pentru a se potrivi cerințelor oferă și mai mult spațiu de depozitare. Echipamentele suplimentare pot fi integrate eficient folosind conexiunile FlexoLink furnizate, care pot fi atașate la părțile exterioare ale FlexoMate după cum este necesar. FlexoLink XL poate fi folosit pentru a atașa un semn sau WVP 10 Adv. Frânele puternice pe două roți asigură că căruciorul este întotdeauna sigur și stabil, chiar și pe teren în pantă. FlexoGrip reglabil ergonomic reduce tensiunea asupra brațelor și umerilor. Ușile cu apăsare pentru deschidere pot fi reglate pentru utilizatorii dreptaci sau stângaci.