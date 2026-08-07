Compactul FM ExpertPro 50/ P este potrivit în special pentru utilizarea în zone deosebit de sensibile la igienă datorită designului său închis. Poate fi folosit și pentru metoda de precondiționare în curățarea eficientă a suprafețelor. Echipamentul poate fi depozitat în două găleți de 6 litri și separat în funcție de zona de utilizare. Căruciorul are, de asemenea, un sertar extensibil de 16 litri care poate fi poziționat în funcție de cerințe și este o modalitate convenabilă de a transporta ustensile suplimentare de curățare. Datorită conexiunilor Toolflex furnizate, pot fi integrate sisteme de mop, cleme etc. Cârligul poate fi folosit pentru a atașa un semn de avertizare sau WVP 10 Adv. Atât conexiunile Toolflex, cât și cârligul pot fi atașate la exteriorul FlexoMate după cum este necesar. Două roți au frâne montate, garantând o poziție sigură chiar și pe teren în pantă. FlexoGrip reglabil pe înălțime reduce efortul asupra brațelor și umerilor atunci când împingeți căruciorul. Ușile și panourile laterale pot fi personalizate cu autocolante, iar ușile cu apăsare pentru deschidere pot fi setate special pentru utilizatorii dreptaci sau stângaci.