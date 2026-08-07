Carucior Flexomate FM ExpertPro 50/ S
Cărucior de curățare de dimensiuni medii FM ExpertPro 50/ S pentru sistemul de curățare prin pulverizare cu recipient pentru deșeuri ușor accesibil. Compartiment central închis pentru depozitarea echipamentelor și a agenților de curățare.
Căruciorul de curățare închis, de dimensiuni medii, FM ExpertPro 50/ S impresionează prin dimensiunile sale compacte și este, de asemenea, ideal pentru utilizarea cu metoda de pulverizare. Modulul de eliminare este ușor accesibil din exterior. Poate fi mutat în sus și în jos după cum este necesar și poate găzdui garnituri de gunoi de diferite dimensiuni. Ustensilele de curățat pot fi depozitate convenabil în două găleți de 6 litri și separate după culoare (o găleată albastră și una roșie sunt incluse ca standard). Două sertare de 16 litri, care pot fi poziționate în funcție de cerințe, sunt potrivite pentru transportul comod de echipamente suplimentare. Datorită conexiunilor Toolflex furnizate, sistemele de mop, clemele și alte ustensile pot fi integrate eficient. Ele pot fi atașate de părțile exterioare ale FlexoMate după cum este necesar. FlexoLink XL poate fi utilizat pentru a atașa un semn de avertizare sau WVP 10 Adv. Frânele puternice pe două roți asigură căruciorul chiar și pe teren în pantă și denivelat pentru a asigura stabilitate. FlexoGrip, reglabil ergonomic pe înălțime, reduce efortul asupra brațelor și umerilor la împingere. În plus, ușile cu apăsare pentru deschidere pot fi reglate pentru utilizatorii dreptaci sau stângaci.
Caracteristici si beneficii
FlexoGrip: reglabil ergonomic pe înălțime, scutând umerii și încheieturile de la efort
Modul de eliminare cu unghi de înălțime reglabil la 30° pentru o golire ușoară
Închis peste tot, ideal pentru curățarea în zonele sensibile la igienă
Frânele pe două roți asigură căruciorul chiar și pe teren în pantă
Conexiuni Toolflex pe părțile exterioare pentru atașarea ustensilelor de curățare
Dimensiunile compacte fac căruciorul foarte manevrabil și ușor de depozitat
Sistemul Push-to-Open asigură o operare intuitivă și simplă a ușii
Specificații tehnice
Date tehnice
|Program
|Avansat / STANDARD
|Culoarea
|antracit
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Greutate fără accesorii (kg)
|29
|Greutate ambalaj (kg)
|56,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1271 x 563 x 1061
|Dimensiuni, ambalat (mm)
|1200 x 800 x 860
Echipament
- Cărucior închis cu uși
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