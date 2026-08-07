Căruciorul de curățare compact și deschis este potrivit în special pentru utilizarea mopurilor precondiționate în operațiunile de curățare manuală. Modulul de eliminare poate fi mutat în sus și în jos după cum este necesar și poate găzdui garnituri de gunoi de diferite dimensiuni. Ustensilele de curățat pot fi depozitate în siguranță în cele două găleți de 6 litri și separate în funcție de zonă (albastru pentru zonele fără probleme și roșu pentru curățarea zonelor cu cele mai înalte cerințe de igienă, cum ar fi toaletele și toaletele). Datorită conexiunilor FlexiLink furnizate, sistemele de mop, clemele și alte echipamente pot fi integrate perfect. Este prevăzut un cârlig pentru atașarea unui semn de avertizare sau WVP 10 Adv.Toolflex și cârligele pot fi atașate în interiorul FlexoMate, după cum este necesar.