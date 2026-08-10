Action Pro Dry

Găleată dublă cu două dopuri de scurgere și storcător cu role uscate, de culoare unică, roți Ø 80 mm.

Găleată dublă cu storcător ergonomic cu role. Ideală pentru curățarea zonelor de dimensiuni medii-mari unde este necesară clătirea mopului.

Caracteristici si beneficii
Ergonomică: presa pentru mop este poziționată mai sus decât alte prese disponibile, prevenind astfel orice solicitare inutilă a spatelui.
Suprafețe netede pentru o curățare simplă și igienică
Maner dublu ergonomic pentru transport ușor
Cu setare în 3 trepte a nivelului de umiditate al mopului.

Specificații tehnice

Date tehnice

Material PP
Cantitatea (Bucată) 1
Greutate fără accesorii (kg) 6,4
Greutate ambalaj (kg) 7,8
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 600 x 380 x 970
Dimensiuni, ambalat (mm) 600 x 380 x 970
Domenii de intrebuintare
  • Podea – curățare umedă
  • Podea baie – curățare umedă
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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