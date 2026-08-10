Action Pro Dry
Găleată dublă cu două dopuri de scurgere și storcător cu role uscate, de culoare unică, roți Ø 80 mm.
Găleată dublă cu storcător ergonomic cu role. Ideală pentru curățarea zonelor de dimensiuni medii-mari unde este necesară clătirea mopului.
Caracteristici si beneficii
Ergonomică: presa pentru mop este poziționată mai sus decât alte prese disponibile, prevenind astfel orice solicitare inutilă a spatelui.
Suprafețe netede pentru o curățare simplă și igienică
Maner dublu ergonomic pentru transport ușor
Cu setare în 3 trepte a nivelului de umiditate al mopului.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Material
|PP
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Greutate fără accesorii (kg)
|6,4
|Greutate ambalaj (kg)
|7,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|600 x 380 x 970
|Dimensiuni, ambalat (mm)
|600 x 380 x 970
Domenii de intrebuintare
- Podea – curățare umedă
- Podea baie – curățare umedă