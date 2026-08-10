Galeata cu sectiune dubla cu roti, 30l
Galeata cu doua sectuni de 30 litri cu degajare dubla a apei. Rezultate optime de curățare datorită separării soluției de curățare și a apei murdare.
Sistemul de cupă cu compartiment dublu de la Kärcher face posibile rezultate optime de curățare a podelei în spatii de dimensiuni medii și mari datorită separării utile a soluției de curățare și a apei murdare. Este deosebit de ușor de manevrat și de transportat datorită mânerului dublu și roților mari de 80 de milimetri. Sistemul de stoarcere profesional, precum și maneta de presă a sistemului cu găleată dublă sunt poziționate ergonomic ca si evacuarea apei fără a fi nevoie să ridicați găleata. Suprafețele netede ale sistemului cu cupă dublă sunt realizate din polipropilenă reciclabilă, de lungă durată și naturală fără rugină și sunt foarte ușor de păstrat curate în mod igienic.
Caracteristici si beneficii
Structură ecologică
- Versiune ecologică, de lungă durată, reciclabilă, din polipropilenă
Design ergonomic
- Recipiente de evacuare a apei pentru golire ergonomică fără a fi nevoie să ridicați găleata
Manipulare igienică
- Golirea simplă și igienică a apei murdare datorită recipientului de evacuare din spate
- Rezultate optime de curățare datorită separării soluției de curățare și a apei murdare
Stoarcere usoara
- Poziționarea optimă a manetei de presă pentru a evita tensionarea spatelui utilizatorului
Întreținere și îngrijire simple
- Suprafețe netede pentru o curățare simplă și igienică
Maner dublu ergonomic
- Maner dublu ergonomic pentru transport ușor
Specificații tehnice
Date tehnice
|Material
|PP
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Greutate fără accesorii (kg)
|5,1
|Greutate ambalaj (kg)
|6,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|580 x 380 x 910
|Dimensiuni, ambalat (mm)
|580 x 380 x 910
Domenii de intrebuintare
- Podea – curățare umedă
- Podea baie – curățare umedă