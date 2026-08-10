Sistemul de cupă cu compartiment dublu de la Kärcher face posibile rezultate optime de curățare a podelei în spatii de dimensiuni medii și mari datorită separării utile a soluției de curățare și a apei murdare. Este deosebit de ușor de manevrat și de transportat datorită mânerului dublu și roților mari de 80 de milimetri. Sistemul de stoarcere profesional, precum și maneta de presă a sistemului cu găleată dublă sunt poziționate ergonomic ca si evacuarea apei fără a fi nevoie să ridicați găleata. Suprafețele netede ale sistemului cu cupă dublă sunt realizate din polipropilenă reciclabilă, de lungă durată și naturală fără rugină și sunt foarte ușor de păstrat curate în mod igienic.