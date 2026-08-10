Găleată cu volum de 15 l, despărțitor, presă de mop cu pedală și mâner tip arc.

Sistemul simplu cuprinde o găleată de 15 litri cu despărțitor și presă de mop acționată cu pedală. Mânerul ergonomic integrat de tip arc facilitează ridicarea și transportul.

Perfect pentru curățarea rapidă a suprafețelor mai mici: Sistemul simplu cuprinde o găleată de 15 litri cu despărțitor și presă de mop acționată cu pedală. Mânerul ergonomic integrat de tip arc facilitează ridicarea și transportul.

Caracteristici si beneficii
Găleată cu volum de 15 l, despărțitor, presă de mop cu pedală și mâner tip arc.: Mâner ergonomic tip arc
Mâner ergonomic tip arc
Facilitează ridicarea și transportul găleții.
Găleată cu volum de 15 l, despărțitor, presă de mop cu pedală și mâner tip arc.: Partiție
Partiție
Despărțitor pentru separarea în siguranță a soluției de curățare și a apei murdare.
Găleată cu volum de 15 l, despărțitor, presă de mop cu pedală și mâner tip arc.: Ușoare și robuste
Ușoare și robuste

Specificații tehnice

Date tehnice

Material PP / Otel, zincat / Oţel inoxidabil
Cantitatea (Bucată) 1
Greutate fără accesorii (kg) 2,8
Greutate ambalaj (kg) 3,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 460 x 320 x 350
Dimensiuni, ambalat (mm) 460 x 320 x 350
Domenii de intrebuintare
  • Podea – curățare umedă
  • Podea baie – curățare umedă
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
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