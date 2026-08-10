Găleată cu volum de 15 l, despărțitor, presă de mop cu pedală și mâner tip arc.
Sistemul simplu cuprinde o găleată de 15 litri cu despărțitor și presă de mop acționată cu pedală. Mânerul ergonomic integrat de tip arc facilitează ridicarea și transportul.
Perfect pentru curățarea rapidă a suprafețelor mai mici: Sistemul simplu cuprinde o găleată de 15 litri cu despărțitor și presă de mop acționată cu pedală. Mânerul ergonomic integrat de tip arc facilitează ridicarea și transportul.
Caracteristici si beneficii
Mâner ergonomic tip arcFacilitează ridicarea și transportul găleții.
PartițieDespărțitor pentru separarea în siguranță a soluției de curățare și a apei murdare.
Ușoare și robuste
Specificații tehnice
Date tehnice
|Material
|PP / Otel, zincat / Oţel inoxidabil
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Greutate fără accesorii (kg)
|2,8
|Greutate ambalaj (kg)
|3,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|460 x 320 x 350
|Dimensiuni, ambalat (mm)
|460 x 320 x 350
Domenii de intrebuintare
- Podea – curățare umedă
- Podea baie – curățare umedă