Nickita Tec 2 x 15 l

Căruciorul Nickita Tec este dotat cu un mâner din plastic, un cadru colorat și o presă Tec, împreună cu două găleți cu mânere albastre și roșii și roti de ø 80 mm cu amortizoare.

Cărucior dublu de curățare cu stocător profesional cu mandibulă. Ideal pentru curățarea zonelor medii-mari unde este necesar să se clătească mopul.

Caracteristici si beneficii
Design ergonomic
  • Ergonomică: presa pentru mop este poziționată mai sus decât alte prese disponibile, prevenind astfel orice solicitare inutilă a spatelui.
Manevrare ușoară
  • Practică: ușoară și compactă pentru a facilita manipularea manuală în timpul curățării.
Ușoare și robuste
  • Cadru de bază dintr-o singură bucată pentru greutate redusă și robustețe maximă.

Specificații tehnice

Date tehnice

Material PP
Cantitatea (Bucată) 1
Greutate fără accesorii (kg) 5,8
Greutate ambalaj (kg) 7,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 655 x 380 x 870
Dimensiuni, ambalat (mm) 665 x 380 x 870
Domenii de intrebuintare
  • Podea – curățare umedă
  • Podea baie – curățare umedă
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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