Nickita Tec 2 x 15 l
Căruciorul Nickita Tec este dotat cu un mâner din plastic, un cadru colorat și o presă Tec, împreună cu două găleți cu mânere albastre și roșii și roti de ø 80 mm cu amortizoare.
Cărucior dublu de curățare cu stocător profesional cu mandibulă. Ideal pentru curățarea zonelor medii-mari unde este necesar să se clătească mopul.
Caracteristici si beneficii
Design ergonomic
- Ergonomică: presa pentru mop este poziționată mai sus decât alte prese disponibile, prevenind astfel orice solicitare inutilă a spatelui.
Manevrare ușoară
- Practică: ușoară și compactă pentru a facilita manipularea manuală în timpul curățării.
Ușoare și robuste
- Cadru de bază dintr-o singură bucată pentru greutate redusă și robustețe maximă.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Material
|PP
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Greutate fără accesorii (kg)
|5,8
|Greutate ambalaj (kg)
|7,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|655 x 380 x 870
|Dimensiuni, ambalat (mm)
|665 x 380 x 870
Domenii de intrebuintare
- Podea – curățare umedă
- Podea baie – curățare umedă