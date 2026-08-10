Lavetă microfibră White Star, 35 cm

Lavetă microfibră White Star de la Kärcher, 35 cm. Lavetă de curățare cu fir lung pentru curățarea rapidă a geamurilor și a altor suprafețe. Poate fi utilizată cu suportul T de la Kärcher.

Lavetă de curățare de 35 cm pentru curățarea rapidă a ferestrelor, sticlei și a altor suprafețe: Laveta microfibră White Star de la Kärcher. Țesătura cu fir lung, fabricată din fibre de înaltă calitate, garantează o performanță foarte bună de curățare. Cu prindere practică Hook&Loop pentru o utilizare deosebit de confortabilă. Poate fi utilizată cu suportul T de la Kärcher.

Specificații tehnice

Date tehnice

Lățime de lucru (cm) 35
Material PET / PA
Cantitatea (Bucată) 1
Greutatea per produs (kg) 0,1
Lungime (mm) 350
Lavetă microfibră White Star, 35 cm
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Geamuri
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova