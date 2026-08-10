Lavetă microfibră White Star, 35 cm
Lavetă microfibră White Star de la Kärcher, 35 cm. Lavetă de curățare cu fir lung pentru curățarea rapidă a geamurilor și a altor suprafețe. Poate fi utilizată cu suportul T de la Kärcher.
Lavetă de curățare de 35 cm pentru curățarea rapidă a ferestrelor, sticlei și a altor suprafețe: Laveta microfibră White Star de la Kärcher. Țesătura cu fir lung, fabricată din fibre de înaltă calitate, garantează o performanță foarte bună de curățare. Cu prindere practică Hook&Loop pentru o utilizare deosebit de confortabilă. Poate fi utilizată cu suportul T de la Kärcher.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Lățime de lucru (cm)
|35
|Material
|PET / PA
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Greutatea per produs (kg)
|0,1
|Lungime (mm)
|350
Domenii de intrebuintare
- Geamuri