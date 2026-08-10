Pad Strip, 35 cm

Pad Strip de la Kärcher, fabricat din țesătură de înaltă calitate, are 35 cm și impresionează cu un pad suplimentar pentru forță maximă de curățare a murdăriei grosiere.

Fabricat din material textil amestecat de înaltă calitate, cu fir scurt, Pad Strip de la Kärcher are 35 cm și impresionează cu rezultate optime la curățarea ferestrelor și a altor suprafețe. Datorită unui pad integrat suplimentar, îndepărtează rapid și eficient murdăria grosieră și incrustațiile puternic aderente. Cu fixare practică Hook&Loop pentru o utilizare deosebit de confortabilă. Poate fi utilizată cu suportul T de la Kärcher.

Specificații tehnice

Date tehnice

Lățime de lucru (cm) 35
Material 100% PET
Cantitatea (Bucată) 1
Greutatea per produs (kg) 0,1
Greutate ambalaj (kg) 0,1
Lungime (mm) 350
Dimensiuni, ambalat (mm) 350 x 65 x 15
Pad Strip, 35 cm
Masini compatibile
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