Pad Strip, 35 cm
Pad Strip de la Kärcher, fabricat din țesătură de înaltă calitate, are 35 cm și impresionează cu un pad suplimentar pentru forță maximă de curățare a murdăriei grosiere.
Fabricat din material textil amestecat de înaltă calitate, cu fir scurt, Pad Strip de la Kärcher are 35 cm și impresionează cu rezultate optime la curățarea ferestrelor și a altor suprafețe. Datorită unui pad integrat suplimentar, îndepărtează rapid și eficient murdăria grosieră și incrustațiile puternic aderente. Cu fixare practică Hook&Loop pentru o utilizare deosebit de confortabilă. Poate fi utilizată cu suportul T de la Kärcher.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Lățime de lucru (cm)
|35
|Material
|100% PET
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Greutatea per produs (kg)
|0,1
|Greutate ambalaj (kg)
|0,1
|Lungime (mm)
|350
|Dimensiuni, ambalat (mm)
|350 x 65 x 15
Domenii de intrebuintare
- Geamuri