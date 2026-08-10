Lancea telescopică 3 x 150 cm

Lancea telescopică Kärcher, lungime 3 × 150 cm. Pentru lucru în siguranță direct de la sol fără a avea nevoie de o scară.

Lancile noastre telescopice de 3 × 150 de centimetri lungime pentru aplicații de curățare sigure direct de la sol. Lungimea lor face folosirea unei scări inutilă, un bloc de glisare special ajustat previne fiabil rotirea tijei, conul de siguranță și protecția prin strângere asigură manipularea în siguranță. Lancea telescopică foarte solidă, prelucrată cu grijă, este fabricată din aluminiu și plastic de înaltă calitate.

Specificații tehnice

Date tehnice

Material Aluminiu / PP / PA, armat cu fibră de sticlă
Cantitatea (Bucată) 1
Greutatea per produs (kg) 1,1
Greutate ambalaj (kg) 1,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 4500 x 21 x 21
Dimensiuni, ambalat (mm) 2000 x 21 x 21

Echipament

  • Filet italian
Lancea telescopică 3 x 150 cm
Domenii de intrebuintare
  • Geamuri
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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