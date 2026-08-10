Mâner ștergator cu prindere moale
Mânerul ștergătorului cu design soft grip de la Kärcher permite înlocuirea simplă a șinei, poate fi folosit cu ușurință și cu lăncile telescopice.
Ușor de utilizat și dovedit în timp: Mânerul ștergator cu prindere moale de la Kärcher stă sigur în mână – chiar și atunci când este utilizat cu lancea telescopică. Mânerul permite înlocuirea simplă a șinei și este fabricat din oțel inoxidabil și plastic de înaltă calitate.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Material
|Oțel inoxidabil
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Greutatea per produs (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|90 x 30 x 160
Echipament
- Conexiune LAMPO
- Filet italian
Domenii de intrebuintare
- Geamuri