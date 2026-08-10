Mâner ștergator cu prindere moale

Mânerul ștergătorului cu design soft grip de la Kärcher permite înlocuirea simplă a șinei, poate fi folosit cu ușurință și cu lăncile telescopice.

Ușor de utilizat și dovedit în timp: Mânerul ștergator cu prindere moale de la Kärcher stă sigur în mână – chiar și atunci când este utilizat cu lancea telescopică. Mânerul permite înlocuirea simplă a șinei și este fabricat din oțel inoxidabil și plastic de înaltă calitate.

Specificații tehnice

Date tehnice

Material Oțel inoxidabil
Cantitatea (Bucată) 1
Greutatea per produs (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 90 x 30 x 160

Echipament

  • Conexiune LAMPO
  • Filet italian
Mâner ștergator cu prindere moale
Domenii de intrebuintare
  • Geamuri
Accesorii
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Created with AI (artificial intelligence)

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