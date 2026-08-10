Șină în V, oțel inoxidabil, 45 cm
Șină profesională în lungime de 45 cm, cu decupaj în V, reglabilă, de la Kärcher este fabricată din oțel inoxidabil de înaltă calitate, inclusiv lamelă din cauciuc (moale).
Șina în V profesională de 45 cm permite înlocuirea rapidă a șinei, se fixează perfect și oferă, de asemenea, o poziție reglabilă a șinei. Fabricată din oțel inoxidabil de înaltă calitate, șina profesională robustă impresionează și prin durata sa lungă de viață. Livrarea include o lamelă de ștergător moale. Poate fi utilizată cu mânerele ștergător de la Kärcher.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Material
|Oțel inoxidabil
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Greutatea per produs (kg)
|0,1
|Lungime (mm)
|450
Domenii de intrebuintare
- Geamuri