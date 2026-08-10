Mâner din aluminiu, 140 см, Ø 23 мм
Pentru toate suporturile de mop și lamele din cauciuc.
Mâner din aluminiu, 140 см, Ø 23 мм pentru toate suporturile de mop si lamele de cauciuc
Specificații tehnice
Date tehnice
|Material
|Aluminiu / PP
|Tip mâner
|Remediere
|Lungimea mânerului (mm)
|1400
|Diametrul mânerului (mm)
|23
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Lungime (mm)
|1400
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Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Podea – curățare umedă
- Podea baie – curățare umedă
- Curățarea uscată a pardoselilor