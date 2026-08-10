Mâner telescopic, 97-184 см

Pentru toate suporturile de mop și lamele din cauciuc.

Mâner telescopic, 97-184 см pentru toate suporturile de mop si lamele de cauciuc

Specificații tehnice

Date tehnice

Material Aluminiu / PP
Tip mâner Telescopic
Lungimea mânerului (mm) 1840
Diametrul mânerului (mm) 23
Cantitatea (Bucată) 1
Greutate ambalaj (kg) 0,4
Lungime (mm) 260
Dimensiuni, ambalat (mm) 260 x 260 x 1840
Mâner telescopic, 97-184 см

Video

Domenii de intrebuintare
  • Podea – curățare umedă
  • Podea baie – curățare umedă
  • Curățarea uscată a pardoselilor
  • Curățarea uscată a suprafețelor
  • Suprafețe – curățare umedă
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova