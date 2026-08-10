Mâner telescopic, 97-184 см
Pentru toate suporturile de mop și lamele din cauciuc.
Mâner telescopic, 97-184 см pentru toate suporturile de mop si lamele de cauciuc
Specificații tehnice
Date tehnice
|Material
|Aluminiu / PP
|Tip mâner
|Telescopic
|Lungimea mânerului (mm)
|1840
|Diametrul mânerului (mm)
|23
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Greutate ambalaj (kg)
|0,4
|Lungime (mm)
|260
|Dimensiuni, ambalat (mm)
|260 x 260 x 1840
Video
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Podea – curățare umedă
- Podea baie – curățare umedă
- Curățarea uscată a pardoselilor
- Curățarea uscată a suprafețelor
- Suprafețe – curățare umedă