Cadru Uni System cu sistem de blocare, 40 cm
Cadru Uni System din poliamidă cu sistem de blocare.
Sistem de mop plat cu micro-clape, pentru a fi utilizat cu role, cleme sau storcător plat. Ideal pentru curățarea profesională de înaltă performanță.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Atașament textil
|Uni System
|Material
|PA / Fibra de sticla / PP
|Lățime de lucru (cm)
|40
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Greutatea per produs (kg)
|0,3
|Greutate ambalaj (kg)
|0,4
|Dimensiuni (L x l) (mm)
|400 x 110
|Dimensiuni, ambalat (mm)
|400 x 110 x 100
Domenii de intrebuintare
- Podea – curățare umedă