Cadru Uni System cu sistem de blocare, 40 cm

Cadru Uni System din poliamidă cu sistem de blocare.

Sistem de mop plat cu micro-clape, pentru a fi utilizat cu role, cleme sau storcător plat. Ideal pentru curățarea profesională de înaltă performanță.

Specificații tehnice

Date tehnice

Atașament textil Uni System
Material PA / Fibra de sticla / PP
Lățime de lucru (cm) 40
Cantitatea (Bucată) 1
Greutatea per produs (kg) 0,3
Greutate ambalaj (kg) 0,4
Dimensiuni (L x l) (mm) 400 x 110
Dimensiuni, ambalat (mm) 400 x 110 x 100
Cadru Uni System cu sistem de blocare, 40 cm
Domenii de intrebuintare
  • Podea – curățare umedă
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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