Mop de bază din microfibră cu fir tăiat, 40 cm
Eficient și ușor de utilizat: Mopul din microfibră cu atașament pentru buzunar este ideal pentru aplicații cu găleată sau metodă de pulverizare.
Mopul din microfibră este compatibil cu toate suporturile de mop convenționale cu atașare de buzunar și poate fi folosit atât pentru aplicații cu un cărucior cu două găleți, cât și pentru metoda de pulverizare. Datorită amestecului de materiale din microfibră, poliester și benzi abrazive din fibre de poliamidă aspre, chiar și murdăria obstinată poate fi îndepărtată fără efort. Mopul din microfibră este compatibil cu toate suporturile convenționale de mop cu atașare de buzunar și poate fi folosit atât pentru aplicații cu un cărucior cu două găleți, cât și pentru metoda de pulverizare.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Program
|STANDARD
|Tip podea
|Podele dure / Pardoseli rezistente
|Structura podelei
|Neted și foarte structurat
|Nivelul murdăriei
|De la scăzut la mediu
|Utilizarea textilelor
|Textile durabile
|Lățime de lucru (cm)
|40
|Atașament textil
|Buzunare
|Material
|80% PET / 20% PA
|Material textil
|Microfibre
|Structura textila
|Tăiați grămada
|Temperatura de spălare (°C)
|max. 90
|Recomandarea de spălare (°C)
|60
|Temperatura uscătorului (°C)
|max. 60
|Cicluri de spălare¹⁾
|approx. 250
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Greutate pe produs / Greutate pe m² (kg/g/m²)
|0,1 / 700
|Greutate ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l) (mm)
|400 / 150
|Dimensiuni, ambalat (mm)
|400 x 150 x 15
¹⁾ Respectarea sau utilizarea temperaturilor și detergenților recomandați. În plus, utilizarea unui uscător, în special la temperaturi ridicate, poate reduce considerabil durata de viață.
Domenii de intrebuintare
- Podea – curățare umedă