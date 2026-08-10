Mopul din microfibră este compatibil cu toate suporturile de mop convenționale cu atașare de buzunar și poate fi folosit atât pentru aplicații cu un cărucior cu două găleți, cât și pentru metoda de pulverizare. Datorită amestecului de materiale din microfibră, poliester și benzi abrazive din fibre de poliamidă aspre, chiar și murdăria obstinată poate fi îndepărtată fără efort. Mopul din microfibră este compatibil cu toate suporturile convenționale de mop cu atașare de buzunar și poate fi folosit atât pentru aplicații cu un cărucior cu două găleți, cât și pentru metoda de pulverizare.