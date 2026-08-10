Mop de bază din microfibră cu fir tăiat, 40 cm

Eficient și ușor de utilizat: Mopul din microfibră cu atașament pentru buzunar este ideal pentru aplicații cu găleată sau metodă de pulverizare.

Mopul din microfibră este compatibil cu toate suporturile de mop convenționale cu atașare de buzunar și poate fi folosit atât pentru aplicații cu un cărucior cu două găleți, cât și pentru metoda de pulverizare. Datorită amestecului de materiale din microfibră, poliester și benzi abrazive din fibre de poliamidă aspre, chiar și murdăria obstinată poate fi îndepărtată fără efort. Mopul din microfibră este compatibil cu toate suporturile convenționale de mop cu atașare de buzunar și poate fi folosit atât pentru aplicații cu un cărucior cu două găleți, cât și pentru metoda de pulverizare.

Specificații tehnice

Date tehnice

Program STANDARD
Tip podea Podele dure / Pardoseli rezistente
Structura podelei Neted și foarte structurat
Nivelul murdăriei De la scăzut la mediu
Utilizarea textilelor Textile durabile
Lățime de lucru (cm) 40
Atașament textil Buzunare
Material 80% PET / 20% PA
Material textil Microfibre
Structura textila Tăiați grămada
Temperatura de spălare (°C) max. 90
Recomandarea de spălare (°C) 60
Temperatura uscătorului (°C) max. 60
Cicluri de spălare¹⁾ approx. 250
Cantitatea (Bucată) 1
Greutate pe produs / Greutate pe m² (kg/g/m²) 0,1 / 700
Greutate ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l) (mm) 400 / 150
Dimensiuni, ambalat (mm) 400 x 150 x 15

¹⁾ Respectarea sau utilizarea temperaturilor și detergenților recomandați. În plus, utilizarea unui uscător, în special la temperaturi ridicate, poate reduce considerabil durata de viață.

Mop de bază din microfibră cu fir tăiat, 40 cm
Domenii de intrebuintare
  • Podea – curățare umedă
Detergenti
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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