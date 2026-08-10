Sistem de buzunar pentru mopul Microred, 40 cm
Mop plat din microfibră, foarte absorbant, cu suport din poliester.
Sistem de mop plat cu buzunare, de folosit fie pre-îmbibat, îmbibat la cerere cu stație de îmbibare sau cu mânere cu rezervor. Ideal pentru spălarea repetată a suprafețelor netede.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tip podea
|Podele dure
|Nivelul murdăriei
|De la scăzut la mediu
|Utilizarea textilelor
|Textile durabile
|Lățime de lucru (cm)
|40
|Atașament textil
|Buzunare
|Material
|85% PET / 15% PA
|Material textil
|Microfibre
|Temperatura de spălare (°C)
|max. 90
|Recomandarea de spălare (°C)
|60
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Greutate pe produs / Greutate pe m² (kg)
|0,1
|Greutate ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l) (mm)
|400 / 140
|Dimensiuni, ambalat (mm)
|400 x 140 x 10
Domenii de intrebuintare
- Podea – curățare umedă
- Podea baie – curățare umedă