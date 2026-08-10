Sistem de buzunar pentru mopul Tuft Tris, 40 cm
Mop pentru podea din microfibră, bumbac și poliester, țesut cu sistemul de tufting cu noduri, capăt intern buclat și capăt extern tăiat, suport din poliester cu buzunare.
Sistem de mop plat cu buzunare, de folosit fie pre-îmbibat, îmbibat la cerere cu stație de îmbibare sau cu mânere cu rezervor. Ideal pentru orice suprafață și tip de murdărie datorită combinației celor 3 fibre: bumbac pentru puterea sa de absorbție, microfibră pentru puterea sa de colectare a murdăriei și poliester pentru murdăria grasă și frecare redusă.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tip podea
|Podele dure / Pardoseli rezistente
|Nivelul murdăriei
|De la scăzut la mediu
|Utilizarea textilelor
|Textile durabile
|Lățime de lucru (cm)
|40
|Atașament textil
|Buzunare
|Temperatura de spălare (°C)
|max. 95
|Recomandarea de spălare (°C)
|60
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Greutate pe produs / Greutate pe m² (kg)
|0,2
|Greutate ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l) (mm)
|400 / 140
|Dimensiuni, ambalat (mm)
|400 x 140 x 10
Domenii de intrebuintare
- Podea – curățare umedă
- Podea baie – curățare umedă