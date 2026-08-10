Sistem de buzunar pentru mopul Tuft Tris, 40 cm

Mop pentru podea din microfibră, bumbac și poliester, țesut cu sistemul de tufting cu noduri, capăt intern buclat și capăt extern tăiat, suport din poliester cu buzunare.

Sistem de mop plat cu buzunare, de folosit fie pre-îmbibat, îmbibat la cerere cu stație de îmbibare sau cu mânere cu rezervor. Ideal pentru orice suprafață și tip de murdărie datorită combinației celor 3 fibre: bumbac pentru puterea sa de absorbție, microfibră pentru puterea sa de colectare a murdăriei și poliester pentru murdăria grasă și frecare redusă.

Specificații tehnice

Date tehnice

Tip podea Podele dure / Pardoseli rezistente
Nivelul murdăriei De la scăzut la mediu
Utilizarea textilelor Textile durabile
Lățime de lucru (cm) 40
Atașament textil Buzunare
Temperatura de spălare (°C) max. 95
Recomandarea de spălare (°C) 60
Cantitatea (Bucată) 1
Greutate pe produs / Greutate pe m² (kg) 0,2
Greutate ambalaj (kg) 0,2
Dimensiuni (L x l) (mm) 400 / 140
Dimensiuni, ambalat (mm) 400 x 140 x 10
Sistem de buzunar pentru mopul Tuft Tris, 40 cm
Domenii de intrebuintare
  • Podea – curățare umedă
  • Podea baie – curățare umedă
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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