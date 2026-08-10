Eficient, simplu și fără contact: Mopul din microfibră cu bucle scurte impresionează printr-o fixare inteligentă folosind clapete practice - pentru procese de curățare igienice și eficiente. Astfel, contactul cu pielea este evitat în timpul și după curățare. Fibrele scurte și fine permit o absorbție excelentă a umidității și murdăriei datorită proprietăților excelente de frecare și asigură o performanță de curățare fiabilă. Laveta de mop cu lățimea de 40 de centimetri este perfectă pentru curățarea profundă a podelelor netede, ușor structurate și rezistente la apă. Mopul din microfibră poate fi utilizat și cu căruciorul cu două găleți sau căruciorul cu o singură găleată și presă Kärcher. Pentru a evita contaminarea încrucișată, codarea pe culori permite o alocare clară a mopului părții corespunzătoare ce trebuie curățată. Potrivit pentru suporturi de mop cu clapete de 40 de centimetri.