Mop din microfibră cu fibre scurte, cu clamă, 40 cm

Mop din microfibră cu fibre scurte, cu clapetă practică și bucle cu fir scurt. Perfect pentru utilizare eficientă cu căruciorul cu două sau o singură găleată și presa.

Eficient, simplu și fără contact: Mopul din microfibră cu bucle scurte impresionează printr-o fixare inteligentă folosind clapete practice - pentru procese de curățare igienice și eficiente. Astfel, contactul cu pielea este evitat în timpul și după curățare. Fibrele scurte și fine permit o absorbție excelentă a umidității și murdăriei datorită proprietăților excelente de frecare și asigură o performanță de curățare fiabilă. Laveta de mop cu lățimea de 40 de centimetri este perfectă pentru curățarea profundă a podelelor netede, ușor structurate și rezistente la apă. Mopul din microfibră poate fi utilizat și cu căruciorul cu două găleți sau căruciorul cu o singură găleată și presă Kärcher. Pentru a evita contaminarea încrucișată, codarea pe culori permite o alocare clară a mopului părții corespunzătoare ce trebuie curățată. Potrivit pentru suporturi de mop cu clapete de 40 de centimetri.

Specificații tehnice

Date tehnice

Program CLASSIC
Tip podea Podele dure / Pardoseli rezistente
Structura podelei Netedă și ușor structurată
Nivelul murdăriei De la scăzut la mediu
Utilizarea textilelor Textile durabile
Lățime de lucru (cm) 40
Atașament textil Flapsuri
Material 85% PET / 15% PA
Material textil Microfibre
Tipul de fabricație Material tricotat tip scam (Strat de curățare)
Structura textila Scamă tip buclă
Temperatura de spălare (°C) max. 90
Recomandarea de spălare (°C) 60
Temperatura uscătorului (°C) max. 60
Cicluri de spălare¹⁾ approx. 300
Cantitatea (Bucată) 1
Greutate pe produs / Greutate pe m² (kg/g/m²) 0,1 / 350
Greutate ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l) (mm) 400 / 140
Dimensiuni, ambalat (mm) 400 x 140 x 10

¹⁾ Respectarea sau utilizarea temperaturilor și detergenților recomandați. În plus, utilizarea unui uscător, în special la temperaturi ridicate, poate reduce considerabil durata de viață.

Mop din microfibră cu fibre scurte, cu clamă, 40 cm
Domenii de intrebuintare
  • Podea – curățare umedă
  • Podea baie – curățare umedă
Detergenti
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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