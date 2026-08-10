Mop din microfibră cu fibre scurte, cu clamă, 40 cm
Mop din microfibră cu fibre scurte, cu clapetă practică și bucle cu fir scurt. Perfect pentru utilizare eficientă cu căruciorul cu două sau o singură găleată și presa.
Eficient, simplu și fără contact: Mopul din microfibră cu bucle scurte impresionează printr-o fixare inteligentă folosind clapete practice - pentru procese de curățare igienice și eficiente. Astfel, contactul cu pielea este evitat în timpul și după curățare. Fibrele scurte și fine permit o absorbție excelentă a umidității și murdăriei datorită proprietăților excelente de frecare și asigură o performanță de curățare fiabilă. Laveta de mop cu lățimea de 40 de centimetri este perfectă pentru curățarea profundă a podelelor netede, ușor structurate și rezistente la apă. Mopul din microfibră poate fi utilizat și cu căruciorul cu două găleți sau căruciorul cu o singură găleată și presă Kärcher. Pentru a evita contaminarea încrucișată, codarea pe culori permite o alocare clară a mopului părții corespunzătoare ce trebuie curățată. Potrivit pentru suporturi de mop cu clapete de 40 de centimetri.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Program
|CLASSIC
|Tip podea
|Podele dure / Pardoseli rezistente
|Structura podelei
|Netedă și ușor structurată
|Nivelul murdăriei
|De la scăzut la mediu
|Utilizarea textilelor
|Textile durabile
|Lățime de lucru (cm)
|40
|Atașament textil
|Flapsuri
|Material
|85% PET / 15% PA
|Material textil
|Microfibre
|Tipul de fabricație
|Material tricotat tip scam (Strat de curățare)
|Structura textila
|Scamă tip buclă
|Temperatura de spălare (°C)
|max. 90
|Recomandarea de spălare (°C)
|60
|Temperatura uscătorului (°C)
|max. 60
|Cicluri de spălare¹⁾
|approx. 300
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Greutate pe produs / Greutate pe m² (kg/g/m²)
|0,1 / 350
|Greutate ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l) (mm)
|400 / 140
|Dimensiuni, ambalat (mm)
|400 x 140 x 10
¹⁾ Respectarea sau utilizarea temperaturilor și detergenților recomandați. În plus, utilizarea unui uscător, în special la temperaturi ridicate, poate reduce considerabil durata de viață.
Domenii de intrebuintare
- Podea – curățare umedă
- Podea baie – curățare umedă